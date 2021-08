Bosch eBike Systems lança novo sistema inteligente com novos aplicativos e display

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os sistemas eBike da Bosch podem ser encontrados em uma grande quantidade de bicicletas, desde bicicletas urbanas a de estrada, mountain bikes e bicicletas de carga. Seu mais recente sistema inteligente - como ele o chama - contará com sua bateria de maior capacidade, uma nova unidade de controle de LED, tela Kiox 300 e novo aplicativo Flow.

Em primeiro lugar, a bateria. É chamado de PowerTube 750 e vem com 750Wh, o que está de acordo com os gostos de Specialized e Shimano. Esse tamanho parece estar atingindo um limite em termos de tamanho vs peso. É feito para funcionar com a terceira iteração da unidade de acionamento Performance Line CX da Bosch.

O display Kiox 300 é sem dúvida o mais limpo da Bosch. Ele foi projetado para ficar centralmente acima do avanço, conectando-se ao guiador - tão bem fora do caminho. Não há botões, em vez disso, o LED remoto e o aplicativo alteram as configurações. A tela é apenas isso: uma tela. Ele mostra todas as suas métricas de condicionamento físico, incluindo velocidade atual, distância percorrida, tempo percorrido e muito mais. Ele se conecta diretamente ao aplicativo Flow, que é a peça central que mantém todo o sistema funcionando.

Certo, o aplicativo Flow. Outros sistemas, como Specialized e Shimano, têm um aplicativo para seus sistemas de bicicleta há muito tempo, permitindo que você acompanhe a saúde do sistema, além de permitir que você ajuste o sistema - aumentando ou diminuindo a assistência para cada nível conforme desejar. O aplicativo Flow também faz isso, permitindo que você personalize os níveis de acordo com a sua preferência. Ele se conecta via Bluetooth à sua bicicleta e também à Internet, para que você possa obter atualizações em tempo real do sistema sem ter que conectar a bicicleta a um computador quando uma atualização for necessária. Isso, sem dúvida, também ajudará quando esses códigos de erro temidos aparecerem do nada.

Por último, o controle remoto LED também sofreu um redesenho. Enquanto algumas marcas gostam de um controle remoto sutil e mínimo, a Bosch fez tudo para fora. Parece que é mais adequado para passeios urbanos, pois há botões para luzes e navegação no visor. Algumas outras marcas limitam-se a dois pequenos botões. Mas sempre há espaço para preferência e parece um controle remoto bem projetado que se ajusta ergonomicamente ao guidão. Ele também tem algumas luzes LED para mostrar em qual modo de energia você está.

O novo sistema inteligente da Bosch, sem dúvida, encontrará seu caminho em uma série de gamas de modelos no próximo ano e continuará a ser um pilar na indústria.