Astell & Kern lança seu mais novo reprodutor de áudio A & ultima SP2000T com amplificadores triplos

(Pocket-lint) - Música de alta qualidade está crescendo muito além dos níveis de obsessão com vinis, com Dolby Atmos e Apple sem perdas aparecendo nas manchetes todas as semanas. Outro player no mundo de sons de alta fidelidade é Astell & Kern, e com o lançamento de seu novo player de áudio digital portátil A & ultima SP2000T, parece que há ainda mais a discutir sobre a qualidade de um som.

Então o que é? Bem, Astell & Kern fazem uma variedade de tocadores de música, bem como fones de ouvido e sistemas de entretenimento doméstico, e sua série A & ultima de tocadores de áudio está no topo de sua linha. O SP2000T é a adição mais recente e foi criado para trazer algumas novas tecnologias para a série de modelos, bem como chegar a um preço mais acessível. Quão alcançável? Não muito, a $ 2.400. Mas ainda reduz o SP2000 e o SP1000 em mais de US $ 1000.

O novo A & ultima SP2000T será o primeiro a ter um monte de novas tecnologias, incluindo um Quad-DAC, função Replay Gain e o muito elogiado Sistema Triple Amp. Mas de que adianta, eu ouço você perguntar? Bem, se você está tão sintonizado com sua música, pode descobrir que certas músicas, álbuns ou bandas funcionarão melhor com diferentes amplificadores e as características que eles podem trazer para o som. Por exemplo, o TUBE AMP trará um tom mais quente, potencializando a gravação de gravações acústicas, enquanto o OP-AMP se esforça para clareza absoluta. O último HYBRID AMP oferece o melhor dos dois mundos, situando-se entre os dois.

Você realmente tem que apreciar o absoluto em fidelidade de áudio para justificar o preço de um player Astell & Kern. Mas se você trabalha na indústria ou tem paixão pelo áudio mais nítido, talvez valha a pena dar uma olhada no novo A & ultima SP2000T. Mas não se esqueça de conectar seus melhores fones de ouvido ou baixar arquivos de áudio de alto nível, caso contrário, tudo em vão.