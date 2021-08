Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles de vocês que ainda são fãs de Kanye West podem estar interessados em um novo gadget musical que ele criou. É chamado de Donda Stem Player.

Donda Stem Player é um dispositivo em forma de disco que permite "personalizar qualquer música", de acordo com o site do dispositivo. O nome vem da mãe de West, que faleceu anos atrás e é a inspiração para seu próximo álbum "Donda". O dispositivo foi desenvolvido pela marca Yeezy Tech de West e pela empresa de eletrônicos Kano.

O Donda Stem Player é feito de uma “pele macia com silicone misturado”.

Os recursos incluem um fone de ouvido e suporte para Bluetooth (ele faz Bluetooth e reprodução de áudio simultâneos), uma porta USB-C, botões de volume, alto-falantes, um mecanismo háptico e 8 GB de armazenamento. Há também quatro "controles deslizantes de luz sensíveis ao toque" na parte superior que permitem que você - supostamente - controle e personalize as músicas.

O Donda Stem Player também oferece suporte a vários formatos de música, como:

.AIFF

.AIF

.FLAC

.M4A

.MP3

.WAV

.ACENO

.AAC

.ALAC

.MP4.

Pelo que podemos dizer, o Donda Stem Player é um gadget de criação musical que permite ajustar "qualquer música" ao seu gosto.

Mas ainda existem muitas incógnitas. De acordo com o site do dispositivo, aqui está o que você pode fazer com ele:

Controle vocais, bateria, baixo e samples

Isolar peças

Adicionar efeitos

Divida qualquer música em radicais

Ele também afirma oferecer as seguintes ferramentas e recursos:

Mixagem de áudio sem perdas de 4 canais

Loop em tempo real e controle de velocidade

Efeitos táteis

Um acerto

Amostras ao vivo

Salvar, reproduzir e compartilhar mixes

Personalizar cores

sim. Existem alguns vídeos circulando pela internet que parecem mostrar como o Donda Stem Player funciona. Aqui está um exemplo:

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por LIFE IS SO YEEZY - Arquivo KW (@lifeissoyeezy)

Donda Stem Player atualmente tem uma data de lançamento de “verão”. Mas West é famoso por não lançar seus álbuns no prazo ou como prometido, então isso pode atrasar.

O Donda Stem Player está disponível para pré-venda agora por $ 200 nos Estados Unidos. O site do dispositivo disse que ele será lançado com o próximo álbum “Donda” de West.

O próximo álbum de West tem data de lançamento em 29 de agosto de 2021 na iTunes Store .