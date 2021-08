Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Reuters relata que uma nova proposta legislativa a ser apresentada pela Comissão Europeia no próximo mês exigirá que os fabricantes de produtos móveis usem uma porta de carregamento padrão em todos os dispositivos - efetivamente proibindo a existência da porta Lightning do iPhone. Uma mudança tão drástica praticamente garantiria que a Apple fizesse uma das duas coisas: finalmente converter a porta do iPhones para USB-C ou ficar sem porta.

Se você está sentindo uma onda de déjà vu, é porque esta não é a primeira vez que uma história como essa é interrompida . No ano passado, os legisladores da UE votaram com quase unanimidade (582-40) a favor da legislação de um padrão comum de porta de cobrança. Embora essa proposta não tenha se convertido em uma lei arraigada, já se passou quase uma década tentando esse tipo de projeto de lei, então parece que, no final das contas, algo vai mudar em algum ponto ou outro.

Não houve nenhuma confirmação oficial por escrito de que a porta universal que a UE decidirá escolher será de fato USB-C, no entanto, considerando que quase todos os laptops e telefones celulares, além do iPhone, a utilizam (incluindo o próprio iPad e MacBook da Apple ), essa conclusão não deve ser muito controversa.

O conhecido vazador da Apple, Jon Prosser, não acredita que o iPhone jamais verá uma porta USB-C.

A Apple, é claro, faz petições pesadas contra qualquer movimento desse tipo . Em 2019, eles escreveram uma defesa explicando por que essa proposta sufocaria a inovação e prejudicaria o meio ambiente. Embora logicamente esse argumento não pareça se sustentar, será interessante ouvir o que a empresa afirma desta vez.