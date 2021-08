Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é sempre que cobrimos o lançamento de um restaurante no Pocket-lint, mas não é sempre que um restaurante é lançado com uma experiência gastronômica totalmente envolvente alimentada por projeções detalhadas e temáticas ao redor do mundo dos quadrinhos DC.

Park Row em Londres tem algumas áreas temáticas diferentes para os visitantes conferirem, todas baseadas em elementos do mundo dos quadrinhos da DC, em particular em Gotham City do Batman, e você verá muitos acenos de vilões como Mulher-Gato e Pinguim como você mova-se em torno dele.

No entanto, reserve o Monarch Theatre de £ 200 por pessoa e você terá uma experiência muito mais inovadora. A Epson trabalhou com o restaurante para criar uma sala fechada onde você pode experimentar um menu degustação de 11 pratos, cada prato representando um personagem que você reconhecerá.

É narrado por um guia, mas o verdadeiro talento é fornecido pela tecnologia de projeção da Epson, que pode mudar toda a sensação da sala com base no curso. Fomos para uma refeição lá no início desta semana e ficamos maravilhados com as diferenças que isso poderia fazer você sentir.

Comemos o prato do Coringa em uma cela acolchoada, provamos a sobremesa do Superman em um milharal fora de Smallville e desfrutamos das iguarias de Poison Ivy em uma floresta em decomposição lenta e os efeitos foram impressionantes todas as vezes. É claro que ajudou o fato de a comida ser de altíssima qualidade também.

O Monarch Theatre está aberto para reservas agora, se você tiver orçamento, e achamos que poderia ser um vislumbre de onde um jantar sofisticado poderia ser direcionado, então verifique se você estiver em Londres em breve e tiver uma tendência para DC. Apenas esteja avisado - há uma política rígida de sem fantasia!