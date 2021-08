A nave espacial Juno da NASA capturou algumas imagens seriamente impressionantes de Júpiter e suas luas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A espaçonave Juno da NASA foi projetada para nos ajudar a explorar Júpiter e analisar o planeta para avaliar como planetas gigantes como ele ajudam na formação de outros planetas.

Pensa-se que, ao estudar Júpiter, os cientistas serão capazes de entender melhor como nosso sistema solar se formou. O Juno foi originalmente lançado em 2011 e chegou à órbita de Júpiter vários anos depois, em meados de 2016.

Desde então, tem sido usado para estudar todos os tipos de coisas, desde os campos gravitacionais do planeta até a presença da água e do vento na atmosfera. Esses dados estão sendo estudados e analisados e têm ajudado a formar novas teorias sobre o planeta.

Também resultou em algumas imagens incríveis, não apenas do próprio planeta, mas também de suas luas circundantes. Reunimos alguns dos mais interessantes para você aproveitar.

Ventos de Júpiter

Júpiter está sujeito a alguns ventos impressionantes. Esses ventos são tão fortes que podem ser vistos facilmente do espaço. A análise também sugere que os ventos têm mais de 1.800 milhas de profundidade e são capazes de conduzir as artes marciais da baixa atmosfera e movê-las ao redor do planeta. Essa ação, então, leva a mudanças no campo magnético do planeta.

Esta imagem foi capturada no início de 2021 e foi tirada a 10.2200 milhas do topo das nuvens presentes no planeta na época.

Voar por aprimorado

A órbita de Júpiter de Juno é surpreendentemente grande e geralmente significa que ele está viajando a uma distância considerável. Isso é parcialmente necessário devido à radiação do planeta, mas também dá algumas vistas interessantes quando a espaçonave se aproxima do planeta.

Esta imagem de 2018 mostra a visão do planeta a 4.400 milhas acima do topo das nuvens. Foi aprimorado com cores, mas mostra a composição estranha e maravilhosa da atmosfera rica em nuvens, bem como as tempestades anticiclônicas ocorrendo.

Uma visão de vórtice

Esta imagem foi tirada no final de 2019 durante o 23º sobrevoo de Júpiter por Juno.

Mostra uma visão próxima e interessante da extensão de um vórtice na atmosfera. Diz-se que a atmosfera de Júpiter é composta de muitas áreas persistentes de nuvem e este vórtice é uma delas.

Tem aproximadamente 1.200 milhas de largura e, embora as nuvens sejam feitas principalmente de hidrogênio e hélio, as cores são freqüentemente alteradas por outros gases de baixo.

Movimento de nuvem profunda

Júpiter é fascinante por vários motivos. Não menos importante é o fato de que o planeta não tem uma superfície sólida como o nosso próprio planeta. Em vez disso, é uma confusão tempestuosa e caótica.

Esta imagem do 24º voo de Juno mostra uma área particularmente tempestuosa do planeta. Com ventos mais profundos e durando muito mais tempo do que os da Terra.

Ganimedes

À primeira vista, você pode ser perdoado por pensar que esta foto é de nossa própria lua, mas na verdade é uma foto de Ganimedes.

Ganimedes é uma das 79 luas de Júpiter. Uma lua gelada com uma superfície esburacada.

Juno tirou as imagens de Ganimedes em um sobrevôo próximo a apenas 645 milhas da superfície. A imagem final que você está vendo aqui é, na verdade, o resultado de uma composição de várias imagens costuradas juntas. Isso porque o gerador de imagens de Juno tirava "tiras" de imagens à medida que ele passava. É por isso que você pode ver a costura no canto inferior direito.

Clydes Spot

Esta não é apenas uma imagem impressionante de Júpiter, mas também um ponto de interesse para os pesquisadores.

É conhecido como "ponto de Clyde" em homenagem ao astrônomo amador Clyde Foster que o descobriu.

Inicialmente, o padrão visto aqui foi pensado para ser uma nuvem de materiais em erupção através da atmosfera a partir de baixo.

Mas onde a maioria das características atmosféricas de Júpiter estão sujeitas a mudanças regulares devido ao clima agressivo, esta área permaneceu em posição, mas mudou de forma, desenvolvendo uma estrutura mais complexa no ano seguinte.

Fluidos turvos

A superfície de Júpiter geralmente parece fluida em sua composição. Esta imagem lembra café em nossa mente, um café raivoso talvez, mas interessante.

O que você está vendo são, na verdade, formações de nuvens impressionantes, com profundidade de 1.900 milhas. Essas formações de nuvens altas criam padrões fascinantes na atmosfera para o nosso prazer visual.

O abismo

Algumas das áreas da atmosfera de Júpiter certamente mostram uma visão intrigante do planeta gigante.

Esta foto tirada em maio de 2019 mostra uma área dentro de um jato de Júpiter que parece mostrar um vórtice com um centro incrivelmente escuro. Esta área se parece com um buraco negro com massas rodopiantes ao seu redor.

Uma bola de gude turva

Esta imagem de Júpiter parece mostrá-lo como um mármore brilhante, turvo e maciço nas profundezas escuras do espaço.

A imagem é na verdade uma compilação de quatro imagens diferentes tiradas durante várias passagens que Juno fez em Júpiter quando este passou perto em maio de 2019.

Novamente, você pode ver a atividade atmosférica difícil e os visuais satisfatórios que eles criam.

Redemoinhos dramáticos

Já estabelecemos que Júpiter tem uma atmosfera dramática. Essa perspectiva do planeta apenas reforça essa ideia.

A imagem tirada aqui foi capturada a 8.000 milhas do topo das nuvens e mostra nuvens maravilhosas em redemoinho ao redor de uma feição circular dentro de uma corrente de jato na área.

Atmosfera turbulenta

Vista de qualquer ângulo, a atmosfera de Júpiter é incrivelmente turbulenta e repleta de atividades.

O que torna esta foto interessante é a visão da Grande Mancha Vermelha no topo da imagem.

Esta é uma área persistente da atmosfera de Júpiter que se diz produzir uma tempestade anticiclônica. Pensa-se que este local existe há pelo menos 356 anos.

A Grande Mancha Vermelha

A Grande Mancha Vermelha foi capturada por Juno em 2017 a uma distância de 5.000 milhas.

A pesquisa mostra que esta área da atmosfera tem encolhido nos últimos anos, mas em um ponto foi dito que era três vezes o diâmetro da Terra. O que mostra o quão grande é Júpiter em geral.

Não apenas o maior planeta

Júpiter não é apenas o maior planeta do nosso sistema solar. Ele tem mais massa do que qualquer outro planeta do sistema. Isso significa que tem mais material em sua composição do que todos os planetas, luas, asteróides e cometas próximos de nós.

Também é composto de vários elementos, incluindo hidrogênio, hélio, amônia e sulfeto de hidrogênio. São todos esses elementos que levam às nuvens.

Pensa-se que se fosse um pouco maior, Júpiter poderia facilmente ter sido uma estrela anã vermelha em vez de um planeta.

Partes nebulosas de Júpiter

Júpiter tem características notáveis em sua atmosfera, que incluem faixas finas que parecem percorrer toda a superfície. Essas são áreas de partículas de neblina flutuando acima das nuvens, mas os cientistas não têm certeza do que são feitas ou como se formaram em primeiro lugar.

Ciclones de Júpiter

Esta é uma representação de cores falsas que destaca ainda mais os numerosos ciclones e a natureza turbulenta da atmosfera de Júpiter.

Esse tipo de imagem permite aos cientistas estudar e prever as tempestades de Júpiter e ver como elas evoluem com o tempo.

Rosa tingiu Júpiter

Aqui está uma imagem colorida do hemisfério norte do planeta. Ela foi tirada em 2018 a mais de 7.000 milhas do topo das nuvens.

Imagens estáticas como essa fornecem uma visão tranquila de um planeta em constante turbulência.

Europa

Europa é outra das muitas luas de Júpiter. Acredita-se que Europa tenha condições em sua superfície que podem torná-la adequada para a vida.

Como as outras luas, foi destruído por detritos espaciais ao longo dos séculos, mas também tem uma superfície gelada, um oceano salgado e as condições ideais para a vida.

A NASA está empregando a espaçonave Europa Clipper para investigar mais.

Visão infravermelha de Ganimedes

Perto do final de julho de 2021, a espaçonave Juno usou seu Jovian Infrared Auroral Mapper para capturar imagens de Ganimedes.

Essas imagens capturam a luz não visível ao olho humano com a intenção de ajudar os pesquisadores a avaliar a composição da superfície da lua e o líquido abaixo dela.

Jupiter Blues

Esta imagem incrivelmente azul de Júpiter é aprimorada, mas mostra um sistema de nuvens no hemisfério norte de Júpiter. O ângulo da captura significa que você pode ver as nuvens mais altas projetando sombras nas outras formações próximas.

O resultado é simplesmente incrível.