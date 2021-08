Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A raça humana infelizmente tem devastado o planeta por um tempo, mas corpos inteligentes estão sempre trabalhando em maneiras de salvar o meio ambiente.

Coletamos alguns dos usos mais interessantes da tecnologia que a humanidade está empregando atualmente para melhorar nosso mundo e desfazer alguns dos danos que causamos a ele.

Remoção da poluição do oceano

Todos nós sabemos o quanto o desperdício é um problema. Principalmente nos oceanos e nas vias navegáveis. A poluição por plástico é especialmente problemática.

Seabin é uma solução inteligente para resolver o problema. Este é um gadget simples, mas brilhante, que funciona como um ralo. Ele flutua no oceano e funciona como um ralo. À medida que a água passa por cima, ela acumula lixo por dentro. Depois, pode ser esvaziado de uma forma mais amiga do ambiente.

Estradas de painel solar

Usar energias renováveis é claramente uma parte importante para salvar o meio ambiente e cada pequena ação ajuda.

As estradas obviamente ocupam uma grande quantidade de espaço no mundo desenvolvido. Agora, os pesquisadores estão tentando aproveitá-los ao máximo com tecnologia.

Aqui, os painéis solares fotovoltaicos envoltos em vidro texturizado podem ser usados no lugar do asfalto padrão. A energia pode ser usada não apenas para enviar eletricidade à rede nacional, mas também para aquecer as estradas e torná-las mais seguras.

Tijolos de bateria

Ter painéis solares em sua casa obviamente ajuda, pois usar os raios do sol para gerar energia em vez de usar carvão ou outros combustíveis fósseis é muito melhor para o meio ambiente.

Pesquisadores da Washington University em St Louis, Missouri, conseguiram criar um material que pode ser usado com tijolos de casa comuns para transformá-los em dispositivos de armazenamento de energia.

Combine esses tijolos com painéis solares e a casa pode potencialmente armazenar e distribuir energia de muitas maneiras úteis.

Painéis de vidro solar

Pesquisadores da Universidade de Michigan têm trabalhado em materiais transparentes para janelas que podem gerar energia.

Esses painéis de vidro podem ser instalados no lugar de janelas normais, tornando muito mais fácil adicionar painéis solares à sua casa.

A pesquisa sugere que esse vidro poderia ser responsável por até 40% da geração de eletricidade dos Estados Unidos se fosse instalado em residências suficientes.

Microbots comendo plástico

Junto com a Seabin, há outras tecnologias sendo desenvolvidas para ajudar a lidar com o lixo plástico no oceano.

Uma dessas coisas é o uso de microrrobôs autopropelidos projetados para usar luz visível para quebrar o lixo plástico perigoso e ajudar a salvar os mares.

Computação amiga do carbono

O Google é neutro em carbono desde 2007, mas apenas mais recentemente a empresa também tomou medidas para avançar em direção à energia livre de carbono 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Isso inclui o emprego de lógica em seus data centers, onde as cargas de trabalho pesadas são feitas durante os momentos em que a energia renovável é mais abundante. Isso significa que, quando o sol está brilhando e o vento soprando, mais trabalho é realizado - usando menos energia de combustível fóssil do que usaria de outra forma.

Esse tipo de atitude é obviamente uma ótima maneira de uma empresa ajudar a reduzir seu impacto no meio ambiente e quanto mais empresas fizerem isso, melhor.

Tesla Solar Roof

Os painéis solares são ótimos, mas a Tesla tem pensado ainda mais em telhas solares que podem cobrir todo o seu telhado sem arruinar a estética geral.

O Tesla Solar Roof é talvez uma visão do futuro também para os proprietários, uma vez que não cobre apenas a casa inteira, mas também gera e armazena energia e permite que você tenha energia ininterrupta, mesmo se houver problemas com a rede elétrica nacional. Quanto mais pessoas tiverem painéis solares, melhor.

Turbinas de Maré

Esta é a turbina maremotriz mais potente do mundo . É conhecido como O2 e foi criado pela empresa de engenharia escocesa Orbital Marine Power.

Ele tem 74 metros de comprimento e foi projetado para funcionar nas águas de Orkney pelos próximos 15 anos, fornecendo energia limpa para 2.000 residências.

A turbina é interessante porque vai alimentar o eletrolisador terrestre do EMEC que, por sua vez, gera hidrogênio verde que pode ser usado como fonte de combustível. Esse hidrogênio obviamente tem o benefício de não ser proveniente de combustíveis fósseis, portanto, existem basicamente duas fontes de energia de uma única tecnologia.

A turbina funciona gerando energia à medida que suas pás são movidas pela subida e descida da maré e pelas correntes oceânicas. Aparentemente, isso é melhor do que a energia eólica e solar, pois é mais previsível.

Grafeno

O grafeno não é uma tecnologia como tal, mas, em vez disso, pode muito bem figurar em muitas tecnologias futuras e também naquelas com uma ampla gama de habilidades de cura do planeta.

O grafeno é um material que foi originalmente descoberto pela Universidade de Manchester. É feito de uma camada ultrafina de grafite e diz-se que tem muitas qualidades impressionantes, como ser flexível, transparente, condutor e muito mais. O que significa que pode ser usado em tudo, desde filtração de água até usos fotovoltaicos.

Veículos elétricos

Carros e veículos, em geral, são uma grande parte do problema.

Precisamos deles para ir de um lugar para outro, para entregar nossas mercadorias, ir para o trabalho, viajar e muito mais, mas os veículos tradicionais movidos a combustível fóssil estão poluindo o mundo.

Os veículos elétricos são o futuro e, quanto mais cedo os adotarmos, melhor para o mundo.

Telhado de veículos com painéis solares

Os veículos elétricos são todos bons e estão bem. Mas se você tiver que conectá-los a um ponto de carregamento movido a combustível fóssil para recarregá-los.

Uma solução para isso pode ser painéis movidos a energia solar. Um teto solar , por exemplo, pode ser uma boa maneira de aumentar a carga de um veículo com bom tempo.

Comida cultivada em laboratório

A carne é um problema. As pessoas adoram comê-lo, mas pesquisas mostram que o gado é responsável por 14,5% dos gases do efeito estufa globais .

Isso significa que vacas e outros animais são um grande problema, mas não é como se fosse culpa deles.

A carne cultivada em laboratório é potencialmente a resposta. Mudar para lá reduziria o impacto no planeta, já que não estaríamos criando animais para abate e todo o impacto que vem com a produção e o transporte.

Os pesquisadores também conseguiram criar carnes cultivadas em laboratório que têm uma estrutura realista e gosto de carne real.

Alimentos impressos em 3D

Há carne cultivada em laboratório e alimentos impressos em 3D. Comida impressa não parece tão apetitosa, mas conforme a tecnologia avança, você pode imprimir alguns bolos, pizzas ou algo igualmente delicioso.

Captura e armazenamento de carbono

O dióxido de carbono é uma das principais causas do aquecimento global.

A captura e armazenamento de carbono é uma solução. Trata-se de uma tecnologia que remove o dióxido de carbono dos gases produzidos durante a geração de eletricidade.

O carbono é então removido e armazenado, em vez de ser solto na atmosfera.

Edifícios que absorvem CO2

As árvores são fantásticas, não são? Ao aspirarmos CO2, expiramos ao mesmo tempo que ajudamos a manter o ar respirável. Mas não há um número suficiente deles.

EcoLogic Studio surgiu com uma solução interessante que é essencialmente uma camada externa baseada em algas para edifícios. Essa tecnologia conhecida como PhotoSynthetica suga o ar poluído, captura o CO2 das algas e libera o oxigênio fotossintetizado de volta para o ambiente.

As algas podem então ser usadas como fertilizante.

Baterias que ficam melhores

Espera-se que uma nova tecnologia de bateria chegue à produção em 2022. Conhecida como bateria de vidro de lítio, diz-se que tem o dobro da energia das baterias de íon de lítio tradicionais e, melhor ainda, sua capacidade melhora com o uso. O que significa que é capaz de armazenar mais energia com o tempo. Também é dito que é mais rápido de carregar, mais seguro de usar e menos caro para fazer.

Eletricidade do ar

Pesquisadores da Universidade de Massachusetts Amherst desenvolveram uma tecnologia que pode criar eletricidade usando a umidade do ar ao nosso redor.

Ele usa nanofios de proteína eletricamente condutora para gerar eletricidade essencialmente do ar.

Esta é outra fonte de energia renovável que poderíamos ver mais no futuro e que pode ser usada em qualquer lugar. Mesmo dentro de casa.

Transformando garrafas em areia

Em 2017, os cervejeiros neozelandeses DB Breweries criaram uma máquina capaz de esmagar garrafas de cerveja e transformá-las em areia.

A ideia era que a areia resultante pudesse ser utilizada para abastecer a indústria da construção e servir de substituto para a retirada de areia das praias locais.

O bônus é que as pessoas têm mais visibilidade da reciclagem em ação, incentivando-as a reciclar mais no futuro.

Anéis de embalagem de seis comestíveis

A Saltwater Brewery lançou anéis de seis embalagens de cerveja que também são 100% biodegradáveis e comestíveis.

Feito de fitas de cevada e trigo, esses anéis podem ser comidos com segurança por animais e pela vida selvagem do oceano.

Esta é uma grande jogada, pois os anéis de plástico são notoriamente ruins para a vida selvagem e uma mudança simples como essa pode fazer uma grande diferença em nosso mundo.

Tinta feita de ar

A Graviky Labs conseguiu desenvolver um processo para transformar a fuligem do escapamento do veículo em tinta preta de alta qualidade.

AIR-INK, como é conhecido, é excelente porque resulta em menos impacto ambiental do que a produção normal de tinta e usa subprodutos prejudiciais de nossos veículos movidos a combustível fóssil. Coisas inteligentes.

Sapatilhas feitas de café

Uma marca de moda sustentável de Helsinque está causando ondas interessantes na indústria de calçados com tênis feitos com resíduos de xícaras de café e garrafas de plástico recicladas.

Os tênis de alto desempenho Nomad são fabricados com uma mistura de resíduos de café e poliéster reciclado e, ainda assim, são à prova dágua e adequados para esportes de alto desempenho.

Rens também está nisso há um tempo. Reciclar impressionantes 250.000 garrafas de plástico e 750.000 xícaras de café em calçados.

Aquaponia

Aquaponia é uma solução agrícola interessante e sustentável. Ele funciona simplesmente combinando tanques de peixes com plantas. Os peixes produzem resíduos naturalmente, mas esses resíduos estão repletos de nutrientes que podem ser usados como fertilizantes.

Ao passar a água por um sistema hidropônico, as plantas se alimentam e, ao mesmo tempo, removem os resíduos de nitrogênio da água, que depois são devolvidos ao aquário.