O aluguel de scooters eletrônicos TfL agora está disponível em Westminster

(Pocket-lint) - Os testes de aluguel de scooters eletrônicos do Transport for London se estenderam ao coração da capital do Reino Unido. Westminster é o bairro mais recente a oferecer o serviço.

Os parlamentares e outros visitantes da área agora podem zunir em torno das Casas do Parlamento e do West End em julgamento e-scooters de Lime, Dott e Tier.

O distrito foi adicionado a uma lista já saudável de zonas de Londres: Ealing, Hammersmith & Fulham, Kensington & Chelsea, Richmond, Tower Hamlets, Canary Wharf, City of London, Lambeth e Southwark.

"Estamos satisfeitos que Westminster se juntou ao nosso teste de e-scooter de aluguel, depois de trabalhar em estreita colaboração com eles para garantir que essa expansão atenda às necessidades de quem vive, trabalha e visita o bairro. Esta segunda expansão da área de teste vai fornecer ainda mais dados e percepções sobre o papel de longo prazo que as e-scooters podem desempenhar em um futuro sustentável para a capital ", disse Helen Sharp, líder do teste de e-scooters da TfL.

As E-scooters em Londres devem atender a necessidades específicas de segurança. Isso inclui um curso de segurança de e-learning obrigatório para quem está alugando um pela primeira vez, estacionamento por zona e um limite de velocidade de 12,5 mph. Algumas áreas são mais limitadas, com apenas 8 mph permitidos.

O preço leva em consideração aqueles com renda mais baixa. O aluguel custa de £ 3,25 a £ 3,40 para um passeio de 15 minutos.