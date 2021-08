Os carregadores Nano II da Anker chegam para atualizar seu carregamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por um lado, os carregadores podem não ser a tecnologia mais interessante em sua casa, mas, por outro lado, eles quase certamente fornecem energia para as coisas que você mais usa. Quer seja o seu telefone ou laptop, a maioria de nós está se contentando com os plugues padrão, obtendo velocidades lentas ou arrastando tijolos enormes.

A Anker fabrica algumas das melhores baterias e carregadores por aí e acaba de atualizar sua linha quando se trata de plugues - a nova linha do Nano II é muito impressionante e uma atualização adequada, por exemplo, do plugue que vem com um MacBook .

O benefício mais óbvio é reduzi-los ao menor tamanho possível, daí o nome Nano, e a versão de 30 W tem menos da metade do tamanho de um carregador MacBook normal e equivalente. Isso sem nenhuma perda de velocidade, no entanto.

Melhor ainda, a tecnologia de bordo do Anker descobrirá o que você está conectando e carregará com a melhor taxa, então se você optar pela versão de 65 W de potência total, não precisa se preocupar em fritar seu telefone ou qualquer outro gadget.

Em termos de preço, as três versões disponíveis irão custar-lhe o seguinte:

65W - £ 32,99

45W - £ 27,99

30W - £ 23,99

A Anker está creditando o encolhimento em comparação com seus plugues Nano de última geração, em grande parte à tecnologia de nitreto de gálio (GaN) II que tornou as coisas menores, e estamos felizes em aceitar isso. Depois de usá-los por algumas semanas, não vamos voltar para nossos carregadores antigos, com certeza.