30 hacks hilariantemente terríveis que não recomendamos usar

(Pocket-lint) - Os hacks da vida são ótimos, não são? Truques simples concebidos para tornar a sua vida um pouco mais fácil. Esses não são nada assim. Em vez disso, trata-se de uma coleção de "hacks" hilariantes, às vezes perigosos, muitas vezes interessantes, que as pessoas usaram para lidar com problemas.

Recomendamos não tentar em casa.

Esqueça o conserto de dentes

Acidentalmente bateu com o carro ou alguém bateu nele? Não tem dinheiro para reparos caros de pintura ou remoção de mossas?

Não se preocupe, simplesmente coloque um adesivo de comédia por cima. Agora é mais um recurso do que um problema.

Condicionamento de ar DIY

O ar condicionado do seu carro está quebrado? Ou apenas dirigindo um modelo antigo que não tem ar condicionado? Por que não simplesmente instalar um sistema completo, normalmente destinado a edifícios. Perfeitamente seguro e seguro, certo?

Controlador de bicicleta

Precisa de um novo guidão para sua bicicleta? Por que não animar um pouco sua vida usando um controlador de videogame? Transforme cada viagem em uma experiência de jogo.

Claro, você também pode estar vivendo a vida um pouco mais perigosamente sem os freios, mas pelo menos andar de bicicleta será mais emocionante.

Ar fresco

Quarto fedorento um pouco funky? Gosta de ar fresco, mas não gosta de abrir janelas? Por que não prender alguns ambientadores de carro em um ventilador e soprar um pouco de perfume em seu quarto.

Limpadores são caros

Novos limpadores são caros, por que não simplesmente reutilizar objetos domésticos?

Certamente uma luva de forno velha é tão capaz de manter sua janela limpa e é mais absorvente também.

Luzes faça você mesmo

Quando seus filhos perderem os brinquedos, não os jogue fora. Eles poderiam ser reaproveitados em outras coisas.

A cabeça desta boneca, por exemplo, é uma luz noturna perfeita.

Fazer ovos deliciosos

Se você está tentando entrar em forma e ganhar músculos, os ovos são um ótimo complemento para sua dieta. Mas se você não gosta do sabor, você pode sempre tentar adicionar cacau em pó, manteiga e farinha e depois assar tudo por 30 minutos para criar algo mais saboroso.

Batedeira de mudança

Não é um fã de bater à mão? Não tem acesso a um batedor elétrico para assar? Não tem problema, use apenas uma furadeira. Perfeitamente seguro, nada poderia dar errado.

Farol impresso

Esta pessoa perdeu o farol do carro, provavelmente devido a um acidente a julgar pelo estado da extremidade dianteira.

Em vez de obter uma substituição, eles simplesmente imprimiram uma foto de um. Não temos certeza se esta estrada é legal, mas pelo menos é visualmente transitável.

Chuveiro improvisado

Se o seu chuveiro está entupido com calcário e simplesmente não está mais fluindo bem, por que não fazer alguns furos em uma garrafa de refrigerante e usá-lo? Fluxo de água perfeitamente bom.

Cortador de sebes

A sua sebe ficou um pouco espessa, mas você não tem um aparador comprido o suficiente para chegar ao topo? Então aqui está uma solução. Tudo que você precisa é de um guindaste, um cortador de grama e confiar que você não vai cair para a morte.

Aqui está o Johny

Este corpo inteligente provou que nem todos os problemas precisam ser corrigidos. Sim, eles poderiam ter reparado o buraco nesta porta, mas é muito mais divertido desta forma e um bom ponto de conversa para qualquer visitante que apareça.

Teste de vazamentos

Se você sentir o cheiro de gás, não se preocupe em ligar para a empresa de gás para verificar, apenas acenda um fósforo.

Obviamente um terrível hack de vida, mas funcionaria.

Afogar os problemas

Seu carro está fazendo ruídos horríveis? Você não tem dinheiro ou tempo para ir até a garagem e fazer uma verificação? Não tem problema, basta ligar o rádio do carro para diminuir o som. Se você não consegue ouvir o problema, ele não existe certo?

Amplie a tela do seu telefone

Está tendo problemas para ver a tela do telefone ou ler as palavras minúsculas nela? Basta colocá-lo em um copo dágua - o líquido ampliará o que você está olhando e tornará mais fácil de ler.

R para corrida

Com pressa? Obtenha um impulso extra ao dirigir mudando um carro manual da 5ª marcha para "R" no modo de corrida.

Evite multas de estacionamento

Você não pode conseguir uma multa de estacionamento se colocar os limpadores assim, pois os guardas do estacionamento não terão onde aplicar a multa.

Vaga de estacionamento

Não consegue encontrar uma vaga de estacionamento? Não se preocupe, basta ativar este botão especial no seu carro. Isso o deixará imune a todas as leis de trânsito e poderá estacionar onde quiser sem perigo de repercussão.

Simplifique sua manhã

Por que não agilizar suas manhãs, espalhando pasta de dente em sua torrada. Tome o café da manhã e escove os dentes ao mesmo tempo. E as pessoas dizem que você não é bom em multitarefa.

Acelere o seu PC

Seu PC está um pouco lento? Experimente adicionar um spoiler a ele. Isso ajudará a torná-lo mais aerodinâmico e, assim, correr mais rápido.

Além disso, defina as luzes RGB para azul, pois isso o ajudará a ficar mais frio e a obter mais FPS.

Prepare seu jogo de corrida

Melhore o seu jogo de corrida trocando a correia da sua esteira por uma lixa grande. Isso não só ajudará com sua pegada, mas se você correr descalço, também ajudará a remover calosidades incômodas.

Corte suas bolas pela metade

Se você cortar suas bolas de tênis pela metade, poderá facilmente aumentar quantas você pode armazenar em um determinado espaço. Fácil.

Carregador multifuncional

Você acha que o carregador do laptop fica um pouco quente quando conectado? Por que não colocá-lo em bom uso e aquecer seus alimentos ao mesmo tempo.

Evite roubo

Você deve ter ouvido que se deixar as caixas de eletrodomésticos caros (como uma TV nova e sofisticada) do lado de fora de sua casa no dia do lixo, você corre o risco de ser roubado.

Evite este risco simplesmente colocando o seu lixo fora da casa do seu vizinho. Problema resolvido.

Use telefones ao cozinhar arroz

Você cometeu um erro ao cozinhar e usou muita água? Sem problemas, coloque seus telefones lá para absorver o excesso de água e sua refeição será salva.

Como perder amigos e influenciar pessoas

Cansado de ter amigos? Precisa de uma maneira de perder alguns sem realmente ser rude com eles? Basta comprar um presente muito estranho para eles e continuar fazendo isso até que eles entendam.

Impermeabilize seu telefone

Impermeabilize seu telefone simplesmente embrulhando-o em um filme plástico. Agora você não precisa mais se preocupar em deixá-lo cair na banheira enquanto navega na web. Além disso, é um visual personalizado que muitos outros não ousarão arrasar.

Cozinhe macarrão facilmente

Cozinhar é uma dor, não é? Com essa dica, você pode tornar muito mais fácil cozinhar macarrão. Tudo que você precisa fazer é colocar um pouco de água e macarrão em sua torradeira e deixá-la fazer o trabalho.

O que poderia dar errado?

Lave sua placa-mãe

Descobrindo que seu PC está um pouco lento? Não há problema, basta retirá-lo e dar-lhe uma boa lavagem. Assim que estiver livre de poeira, ele rodará muito mais rápido.

Use o cinto de segurança para abrir garrafas de cerveja

Acabou de comprar algumas cervejas no supermercado local? Não tem um abridor em mãos? Não tem problema, basta usar o cinto de segurança. Nunca mais fique com sede enquanto dirige.