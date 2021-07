Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima iteração do Battlefield pode demorar alguns meses, mas isso não impede que a Western Digital nos ajude a nos animar e nos preparar para ela.

A empresa revelou detalhes de um pacote de edição limitada especial que está disponível na preparação para o lançamento do Battlefield 2042 no final deste ano.

Esse pacote, rapidamente intitulado WD_Black SN750 SE NVMe SSD Battlefield 2042 PC Game Code Bundle, vem com uma unidade de 500 GB ou 1 TB e um código para Battlefield 2042 no PC.

squirrel_widget_5763228

As unidades NVMe são uma ótima maneira de acelerar sua máquina de jogos ou ajudar a reduzir o tempo de carregamento do jogo. Já falamos sobre a alegria dessas unidades nippy e como instalá-las . O SN750 SE NVMe foi projetado para dar a você um impulso satisfatório com velocidades de leitura sequencial de até 3.600 MB / se o bônus adicional de um código de campo de batalha também.

Naturalmente, comprar o drive não dá a você acesso antecipado ao jogo, mas você receberá uma cópia da edição padrão 2042 do Battlefield e os bônus de pré-encomenda incluídos com ela.

Considerando o preço, este pacote certamente parece um bom negócio para os fãs da franquia e para quem procura um upgrade.