Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já passou horas transcrevendo manualmente longas conversas, sabe muito bem a monotonia absoluta da tarefa. E, embora existam aplicativos incríveis por aí que ajudam com isso nos dias de hoje, Mobvoi acaba de lançar um novo gravador - o AI Recorder - que é construído especificamente para isso.

Tem a forma de gravadores de áudio portáteis tradicionais, mas tem a função adicional de ser capaz de transcrever sua conversa ou podcast direto para texto, potencialmente economizando horas de trabalho extra. Precisa ser preciso, é claro, caso contrário, não adianta. O Modvoi afirma ter uma taxa de acerto de 94%, o que é muito bom!

Ele usa dois microfones para gravar áudio, bem como filtrar sons ambientes com sua tecnologia de cancelamento de ruído. Depois de gravado, ele pode ser transferido via Wi-Fi ou Bluetooth 5.0 para o seu dispositivo preferido. O tempo de transferência pode ser tão rápido quanto um minuto por Wi-Fi para uma hora de gravação ou 30 minutos com Bluetooth. Possui ainda AGC (Automatic Gains Control) que analisa onde o alto-falante está em relação aos microfones.

squirrel_widget_5747508

O Modvoi AI Recorder tem até 10 horas de tempo de gravação e 16 GB de armazenamento interno.

Modvoi se concentrou bastante no transporte do gravador de IA. Além de ser muito pequeno, ele tem um clipe, uma superfície magnética e um orifício para pendurá-lo.

Agora, você não pode necessariamente esperar que ele transcreva todos os idiomas do mundo, então ele está começando com dois dos mais comuns, inglês e chinês (mandarim). Mais idiomas serão lançados a tempo.

Os preços são $ 99,99 / € 99,99 / £ 79,99 para o AI Recorder e uma assinatura de um ano para os serviços de transcrição. Depois disso, são US $ 69,99 por ano para outros serviços de transcrição.