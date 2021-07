O snazzy Torch microfone da Roccat é feito para jogadores, streamers e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Torch é o primeiro microfone USB de estúdio da Roccat e promete um som perfeito que os criadores de conteúdo irão adorar.

Este microfone pequeno, mas elegante, foi projetado com vários recursos que agradam ao jogador. As especificações incluem a capacidade de capturar áudio de 24 bits, monitoramento sem latência e um filtro pop integrado que deve mantê-lo com um som agradável.

Naturalmente sendo projetado para streamers e jogadores, o Torch também possui alguma iluminação RGB com zonas de iluminação dedicadas que reagem de acordo com as configurações. Ele também usa a iluminação AIMO RGB inteligente da Roccat, algo de que fomos grandes fãs no passado.

squirrel_widget_5740968

Roccat diz que a tocha foi construída para capturar uma ampla gama de estilos de voz, de simples sussurros a reações altas e acaloradas no jogo, este microfone pode lidar com todos eles. Ele também tem três opções de captação diferentes, Cardioid, Stereo e Whisper - que podem lidar com as vozes mais baixas (ideal para criadores de ASMR).

Outros destaques incluem recursos inteligentes como controles de mixer ativados por gestos e fáceis de usar, sem o incômodo de instalar drivers. Naturalmente, ele também pode ser montado no braço da haste, então você pode colocá-lo na mesa e na frente da sua webcam para mostrar seu estilo.

O The Torch será lançado em 15 de agosto de 2021 por um preço sugerido de $ 99,99 / £ 89,99. Saiba mais sobre isso aqui .