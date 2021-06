Possui um dispositivo WD My Book Live? Você pode querer desconectá-lo agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Western Digital fez um anúncio avisando que todos os proprietários de dispositivos My Book Live devem considerar desligar seus dispositivos de armazenamento para protegê-los de ameaças maliciosas.

A empresa fez uma postagem em seus fóruns de comunidade afirmando que determinou que há um problema em que alguns usuários estão descobrindo que todos os seus dados estão sendo apagados dos dispositivos.

O sistema My Book Live NAS teve sua última atualização de firmware em 2015, mas agora surgiu um novo problema que pode causar a perda de todos os seus dados se não tomar cuidado:

"A Western Digital determinou que alguns dispositivos My Book Live estão sendo comprometidos por software malicioso. Em alguns casos, esse comprometimento levou a uma redefinição de fábrica que parece apagar todos os dados do dispositivo. O dispositivo My Book Live recebeu sua atualização de firmware final em 2015. Entendemos que os dados de nossos clientes são muito importantes. No momento, recomendamos que você desconecte seu My Book Live da Internet para proteger seus dados no dispositivo. Estamos investigando ativamente e forneceremos atualizações para este tópico quando Eles estão disponíveis."

Obviamente, não é uma situação ideal para se estar, mas a Western Digital está aparentemente procurando por soluções. Enquanto isso, é simplesmente recomendável que você desconecte sua unidade da Internet para que ela não possa ser acessada remotamente.

Escrito por Adrian Willings.