Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aumente o seu jogo de churrasco e economize dinheiro neste Prime Day com uma economia de 30 por cento no termômetro de carne inteligente Meater Plus.

A Meater oferece um dos melhores termômetros inteligentes do mercado para ajudá-lo a cozinhar sempre as melhores e mais suculentas e saborosas carnes ou peixes.

squirrel_widget_3161895

O Meater Plus permite que você coloque o termômetro em tudo o que estiver cozinhando e, em seguida, monitore o cozinheiro remotamente de seu telefone. Com esta configuração inteligente, você obterá dados sobre os tempos de cozimento estimados, bem como alertas e notificações para que possa garantir que sua carne seja preparada com perfeição.

Com esta atualização inteligente para o seu arsenal de churrasco, você não terá mais que perder tanto tempo indo e voltando para monitorar sua carne e verificar se ela está pronta.

O termômetro inteligente Meater foi projetado para transformar cozinheiros domésticos em profissionais ou, pelo menos, tornar sua vida muito mais fácil. Não há fios e sem confusão. O termômetro inteligente monitora as temperaturas internas de sua carne e também a temperatura ambiente ao redor. É seguro para lavar e obviamente seguro para cozinhar, mas pode ser usado na churrasqueira e em panelas. A bateria dura até 24 horas com uma única carga.

Parece ótimo, não é? Sua comida também deve ter um gosto ótimo e sua carteira vai agradecer.

Escrito por Adrian Willings.