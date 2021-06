Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não existem muitas opções de pedais de medidor de energia no mercado e os que estão disponíveis vêm com um preço enorme (olhando para você Garmin). Mas a Favero Electronics é uma das fabricantes que oferece algo um pouco mais barato. Agora ele está sugerindo expandir seu alcance para incorporar os pedais Shimano SPD-SL.

A página de Favero no Instagram sugere que em julho você poderá comprar um kit de conversão Shimano SPD-SL que transforma seus pedais SPD-SL atuais em pedais de medidor de energia Favero Assioma.

Já foi hackeado antes, transplantando o eixo de seus pedais Assioma para pedais SPD off-road, mas uma opção dedicada é sempre a melhor opção - especialmente se algo quebrar.

A imagem sugere que é uma conversão completa do eixo que será incorporada ao próprio corpo do pedal. Esperamos que seja uma simples troca de eixos, embora ao ver as partes internas dos eixos da Shimano, haja uma chance de que você tenha que comprá-los para seus pedais específicos. Há poucas chances de você poder alterá-los entre os corpos dos pedais, como a Garmin oferece em seus novos pedais de Rally .

Como a imagem é tudo o que temos para passar, parece que a Favero provavelmente não fornecerá os corpos dos pedais, então você provavelmente será capaz de reduzir um pouco o preço atual pedido de seus pedais Assioma. Mas, como a parte de força dos pedais é o elemento-chave e gerador de dinheiro, não espere uma grande redução. No entanto, seria ótimo se ele fornecesse uma opção de pedal completo e kits de conversão.

Teremos que esperar até julho para descobrir.

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Rik Henderson.