21 hilariantes solicitações de suporte técnico e erros de usuário que você não vai acreditar

(Pocket-lint) - Pessoas normais e tecnologia não se misturam. Como é comprovado por esta coleção de imagens de pessoas experientes em tecnologia, mostrando várias desventuras relacionadas a gadgets.

Essas imagens mostram todos os tipos de acontecimentos inexplicáveis que provavelmente farão você estremecer, se virar de horror ou apenas dar uma boa gargalhada.

Senhas seguras

As senhas são uma dor para todos, mas você deve sempre ter uma senha segura e evitar cometer erros básicos. Caso contrário, você corre o risco de ter todos os tipos de dores de cabeça.

O que é preocupante é que esse uso não é apenas chamado de "usuário1", mas também tem uma dica de senha que informa que a senha é igual ao nome de login. Isso é duplamente pior quando você descobre que o PC pertence a um gerente de TI.

Mouse leve faça você mesmo

Os jogadores adoram um bom mouse leve para jogos e ultimamente tem havido uma tendência de esses ratos terem buracos para perder peso.

Essa pessoa assumiu a responsabilidade de fazer buracos em seu mouse atual, em vez de gastar dinheiro extra por um novo. Parece que ainda funciona, mas é assustador.

Pesadelos de TV a cabo

Já escrevemos sobre pessoas que criam obras de arte incrivelmente legais enquanto separam servidores, cabos de alimentação e muito mais.

Agora estamos mostrando o oposto. Uma confusão absoluta de cabos que provavelmente faria qualquer engenheiro ou técnico estremecer.

Sujeira é o inimigo

O usuário relatou que seu PC havia desligado e não ligaria mais tarde. O engenheiro então tirou a ventoinha do radiador e descobriu esta terrível bagunça embaixo dela.

Tanta poeira e sujeira que o ar não poderia passar pelo radiador para resfriar a CPU.

A impressora não está funcionando

Em uma empresa, a equipe de TI foi chamada para ajudar com os problemas da impressora. Eles receberam esta impressora e disseram que ela não imprimiria. Provavelmente porque o papel ainda está na embalagem de origem.

Uma placa-mãe antiga

Esta placa-mãe está tão suja que parece ser a vista de um antigo templo descoberto nas profundezas de um grande deserto que acabou de ser submetido a uma tempestade de areia.

Temos a sensação de que o usuário original estava um pouco sujo e não limpou o PC o suficiente para mantê-lo funcionando bem.

A unidade USB não funciona

Aqui, um usuário estava reclamando que seu pen drive USB não estava funcionando quando foi conectado ao laptop.

Isso porque, em vez disso, eles o conectaram à porta Ethernet. Caramba.

Os perigos do aquecimento

Sim, este é um cabo de extensão do protetor de sobretensão que foi sobrecarregado. Ele pode não ter muito conectado a ele, mas um aquecedor de alta energia foi suficiente para derretê-lo. Perigoso e assustador também.

A internet está fora do ar

Quando engenheiros foram chamados para lidar com relatos de que havia uma queda de internet no México, eles foram recebidos com a seguinte visão de uma bala alojada no cabo. Isso é bastante tiro ou bala perdida!

Não feche a tampa

Às vezes, o problema não é o usuário, mas a empresa. Aqui, um funcionário compartilhou uma imagem de seu local de trabalho. Sim, é um laptop amarrado na lateral da mesa. Eles foram instruídos a não fechar a tampa ou o monitor não funcionaria. Por que não colocá-lo na mesa e em uma tela múltipla? Também estamos preocupados sobre para onde a webcam do laptop pode estar apontada.

Algumas curvas sérias

Este usuário instalou seu drive NVMe de uma forma assustadora. Em vez de usar um parafuso, eles usaram o suporte para montar a unidade na placa-mãe. Isso resulta em uma curva horrível que provavelmente não fará nenhum favor à unidade a longo prazo. Mas é uma boa piada.

Lavar seu PC?

Aparentemente, é de uma forma ou de outra. Ou você vê um PC totalmente coberto de sujeira e poeira ou um como este. Algum louco lavou sua placa-mãe como se estivesse lavando louça após uma boa refeição.

Apenas um leve cheiro de queimado

Muitos dos problemas técnicos mais chocantes parecem estar relacionados à explosão de baterias. Nesse caso, o cliente aparentemente relatou ter notado um "leve" cheiro de queimado ao usar o laptop. É fácil perceber por quê.

Batente de porta caro

Existem algumas coisas erradas com esta foto. Alguém não está apenas usando um produto da Apple como batente de porta, mas também mantém uma porta aberta, o que não faz sentido.

É por isso que testamos

Esta foto foi tirada por um eletricista enquanto fazia alguns testes de eletrodomésticos. Sim, é uma ponta de parafuso inserida em um plugue onde deveria estar um fusível.

Eletrônicos vs líquidos

Eletrônicos e líquidos não se misturam. Se você derramar uma bebida em seu laptop, pode ser um verdadeiro pesadelo. Muitos recomendariam enxugá-lo e deixá-lo no arroz, esperando o melhor. Este usuário tentou colocá-lo no forno para secar.

Não é uma tela de toque

Odiamos quando as pessoas colocam os dedos em nosso monitor ao tentar apontar alguns dados. Este usuário claramente faz isso muito ou pensa que seu Mac é uma tela sensível ao toque. De qualquer forma, é uma quantidade chocante de impressões digitais.

Um PS5 de aparência desagradável

Este PlayStation 5 foi comprado para conserto porque algum jovem jogador tentou um pouco demais para conectar o cabo HDMI. Deus sabe o que eles estavam fazendo com ele.

Pistola de cola e placa-mãe?

Esta foto foi usada como anúncio de uma pistola de cola quente no Facebook. Por que você precisaria aplicar cola na placa-mãe assim? Para manter a CPU no lugar?

USB não funciona

Um usuário conectou um dongle USB para um teclado sem fio e se perguntou por que ele não estava funcionando. Não retirar o plástico de proteção pode ter sido um problema.

Laptop grátis

Todo mundo adora conseguir algo por nada, mas este laptop "grátis" pode não ser a barganha que parece ser. Afinal ele teve sua tela e teclado estragados com tinta spray. Não é ideal.

