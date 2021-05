Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todo mundo adora um avião de papel. Principalmente aquele que tem piloto automático e se conecta por meio de um aplicativo no seu smartphone. O que é exatamente o que o PowerUp 4.0 tem a ver.

O kit PowerUp 4.0 parece bastante simples: crie seu próprio avião de papel - de praticamente qualquer coisa, não apenas papel, o vídeo de demonstração abaixo mostra a equipe voando em uma folha de alface - conecte o computador de vôo a bordo do kit, sensores e motores duplos, e está pronto para voar.

Graças a um giroscópio e acelerômetro, o PowerUp 4.0 é considerado inteligente o suficiente para se ajustar ao vento, estabilizando-se para permanecer no ar por longos períodos de tempo.

Há até luzes LED que você pode acoplar para pilotar seu avião - seja feito de papel, madeira balsa, cartão ou espuma (esses são os tipos recomendados, menos a alface) - à noite e garanta que ele ainda seja visto.

O controle do smartphone avalia seu vôo de várias formas, até mesmo dando sugestões de como alterar a criação de seu avião de papel para melhor aerodinâmica e vôo.

O PowerUp 4.0 está disponível para compra agora, ao preço de £ 55,99 no Reino Unido e $ 69 nos EUA. É muito mais acessível do que um drone e com um pouco de imaginação parece que vai ser muito divertido.

Escrito por Mike Lowe.