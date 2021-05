Raleigh atualiza sua gama de ebikes Array para a cidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Raleigh é conhecida por produzir bicicletas de qualidade e acessíveis há mais de um século. E agora é lançada uma versão atualizada de sua ebike Array.

O Array vem em dois modelos com moldura de alumínio, com o tubo superior diferenciando os dois. O Array Crossbar tem um tubo superior reto, enquanto o Array Open Frame tem um tubo superior inclinado e rebaixado. Existem também três tamanhos de quadro disponíveis.

Elas são destinadas a bicicletas urbanas e apresentam um motor Suntour Canbus E25 no cubo traseiro que produz no máximo 400 watts (embora presumamos que sejam 250 watts nominais). Você obtém uma bateria de 400Wh montada no tubo inferior que afirma te levar a um alcance de 60 milhas, o que não é tão ruim.

A bateria é removível para que você possa carregá-la facilmente em ambientes internos, e há um controle OLED Suntour no guidão que permite selecionar entre quatro configurações de energia.

Os componentes são uma seleção decente, se não os mais chamativos que você encontrará. A Shimano cuida da engrenagem com seu trem de força de 7 velocidades de nível básico. Ele é compatível com freios a disco mecânicos, o que deve manter sua velocidade sob controle.

Existem muitos acessórios para tornar sua pilotagem mais confortável também, como os para-lamas completos, um rack traseiro e até mesmo as luzes dianteiras e traseiras que são conectadas ao sistema de bateria.

Também é muito bonito. Raleigh manteve a aparência de couro bronzeado por toda parte, com punhos, selim e até pneus em uma cor correspondente que complementa o esquema do quadro muito bem.

Por £ 1.595 você consegue uma boa quantidade de bicicletas, e definitivamente o suficiente para passear pela cidade. Raleigh está vendendo diretamente aos clientes ou está disponível por meio de sua ampla lista de varejistas .

Escrito por Claudio Rebuzzi. Edição por Dan Grabham.