(Pocket-lint) - A Kobo revelou o e-reader Elipsa de 10,3 polegadas - um que permite aos usuários fazer anotações e fazer anotações com a caneta incluída, bem como ler.

O mais recente e-reader da empresa apresenta um visor E Ink de resolução de 1404 x 1872, com a presença de uma caneta inédita na empresa.

Isso vai contra a tendência recente de tornar os leitores eletrônicos mais portáteis - a linha do Kindle da Amazon, por exemplo, atinge o máximo de 7 polegadas - e, em vez disso, fornece aos usuários uma tela mais parecida com o iPad Pro para trabalhar.

Naturalmente, porém, ele ainda oferece uma experiência muito diferente de um tablet completo. Apesar do tamanho da tela e do novo Kobo Stylus permitir aos usuários usá-lo como um dispositivo de anotações, que também possui um recurso de OCR que converte anotações em texto, este ainda é um dispositivo de leitura inicial.

Com a eBookstore da Kobo, há acesso a seis milhões de livros, bem como suporte OverDrive para navegar e pegar livros emprestados de bibliotecas suportadas. E, embora a inteligência das anotações seja interessante, não é tão simples quanto pode parecer.

Aqueles que estão lendo PDFs ou DRM não podem fazer anotações neles, e as anotações feitas em livros emprestados do OverDrive serão, como você pode esperar, perdidas quando o livro for devolvido à biblioteca.

Para ajudar na leitura no escuro, o Elipsa também possui um sistema ComfortLight. Isso permite que o brilho seja ajustado ou mesmo configurado para mudar automaticamente dependendo da hora do dia - muito parecido com alguns dos outros e-leitores de última geração da Kobo.

O dispositivo é apoiado por 32 GB de armazenamento, 1 GB de Ram e uma bateria de 2400mAh, também, com o pacote com Elipsa, caneta e capa custando £ 349,99 / $ 399,99.

Ele está disponível para pré-encomenda agora antes da data de lançamento de 24 de junho.

Escrito por Conor Allison.