(Pocket-lint) - O grande fabricante de eBike, VanMoof, explicou por que é uma das primeiras empresas a adotar a tecnologia de rastreamento Find My da Apple - ela ajuda os usuários a rastrear suas próprias bicicletas em caso de perda ou roubo.

Falando ao Pocket-lint para um episódio futuro de nosso podcast , o CEO da VanMoof, Taco Carlier, revelou que adicionar Find My era um próximo passo óbvio para a segurança do eBike: "Passamos muito tempo no passado trabalhando no anti -recursos de roubo. Temos nossos próprios sistemas de alarme, nossa própria fechadura integrada e também um sistema de rastreamento. Mas, esse sistema é mais focado no roubo.

"A conexão de nossa bicicleta com a plataforma Find My da Apple é para que as pessoas possam encontrar suas próprias bicicletas, além de nossa própria tecnologia.

"Acho que é um ótimo sistema, pois usa todos os dispositivos da Apple no mundo como um sensor para localizar seus bens roubados. Portanto, foi uma oportunidade brilhante para nós sermos selecionados como um dos primeiros parceiros que têm permissão para se conectar ao sistema."

Ele permite que os usuários façam suas próprias perguntas primeiro, antes de entrarem em contato diretamente com a VanMoof: "No passado, eles sempre tinham que nos ligar para relatar o furto da bicicleta. Agora eles podem encontrar a bicicleta sozinhos. Portanto, é uma grande adição às soluções que já tinha ", acrescentou.

As vendas de eBikes estão aumentando rapidamente, especialmente na terra natal de VanMoof, a Holanda. Carlier nos disse que "mais eBikes são vendidas lá do que bicicletas normais agora". É uma tendência que ele espera seguir nos Estados Unidos e em outros países europeus: "Acho que a Alemanha e a França estão um pouco atrás da Holanda, seguido pelo Reino Unido e pelos EUA. Portanto, já é um grande mercado aqui e está se transformando em um grande mercado na o resto do mundo ", disse ele.

