(Pocket-lint) - A Transport for London anunciou que as e-scooters estarão disponíveis para aluguel em Londres a partir de 7 de junho de 2021.

Os londrinos poderão alugar uma e-scooter Lime, Dott ou Tier e viajar legalmente em vários bairros importantes, Canary Wharf e City of London como parte de um período de teste de 12 meses.

O foco principal do período de teste será a segurança, com dados compartilhados pelos três fornecedores escolhidos para ajudar a "moldar a política futura do Reino Unido sobre e-scooters".

Como parte do teste, os usuários serão limitados a uma velocidade máxima de 12,5 mph. Isso é inferior aos padrões de segurança definidos atualmente para o nível nacional.

As luzes na parte dianteira e traseira das e-scooters devem permanecer acesas durante o trânsito, de dia ou de noite. E deve haver sistemas de advertência audíveis que estejam ao alcance, sem que o usuário precise ajustar sua pegada no guidão.

Os operadores também terão seus próprios padrões de segurança em vigor - por exemplo, os usuários iniciantes devem fazer um curso de e-learning sobre segurança antes de poderem alugar uma scooter.

Ao contrário de Los Angeles e outras cidades onde as e-scooters já estão disponíveis para locação, as locações em Londres devem ser realizadas apenas em estradas ou ciclovias. Eles não são permitidos em calçadas ou passarelas.

As scooters também deverão ser estacionadas em zonas designadas, com cada distrito participante responsável por garantir que isso seja cumprido.

Os bairros também podem especificar áreas lentas, por meio das quais uma e-scooter limitará automaticamente a velocidade a 8 mph.

A precificação terá que levar em consideração aqueles com rendimentos mais baixos. As operadoras também terão que oferecer descontos a certos grupos, incluindo trabalhadores-chave.

"O teste de aluguel de scooters eletrônicos tem potencial para apoiar nossa resposta em toda a cidade à pandemia do coronavírus e impulsionar a recuperação ecológica de Londres", disse o presidente do comitê de transporte e meio ambiente do Conselho de Londres, prefeito Philip Glanville.

"Será importante ver como este novo serviço impacta a rede de transporte existente de Londres e as emissões de carbono e como ele é inclusivo nas necessidades de viagem de todos os londrinos - especialmente aqueles com renda mais baixa."

Escrito por Rik Henderson.