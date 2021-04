O que é Shimano Steps e o que ele traz para sua ebike?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As bicicletas elétricas estão desfrutando de um boom, à medida que a assistência no topo da força do pedal se move para o fluxo principal.

As vantagens de uma bicicleta elétrica são claras: elas podem aliviar um pouco o esforço do ciclismo, permitindo que os passageiros cheguem revigorados, distâncias maiores a serem percorridas no passeio, ao mesmo tempo que tornam as colinas mais fáceis de escalar.

Assim como a Shimano forneceu o conjunto de correntes para muitas bicicletas no passado, a Shimano também fornecerá o trem de força para bicicletas elétricas, o que significa que há sinergia entre os dois lados da equação.

Existem vários componentes que constituem os sistemas Shimano Steps.

O mais óbvio é o motor central, embutido na parte inferior do quadro da bicicleta. Isso pode fazer a parte inferior do quadro parecer um pouco mais substancial do que em uma bicicleta normal, porque há um motor nela. Shimano coloca isso no centro da bicicleta, ao invés de dirigir a roda dianteira ou traseira como você pode encontrar em algumas outras.

A segunda parte do sistema é a bateria. A bateria é a parte mais óbvia de um sistema de ebike e sua colocação pode ser a diferença entre um bom design e uma bicicleta feia.

Algumas baterias ficam em um tubo inferior, algumas são integradas em um tubo inferior mais largo, algumas baterias de bicicletas elétricas podem ficar em um bagageiro. A bateria é responsável pela maior parte do aumento de peso, então sua localização pode influenciar o comportamento da bicicleta.

A parte final do sistema Shimano Steps é o controlador do guidão. Isso pode ser um controlador e tela integrados ou pode oferecer botões de controle e tela separados para ajustar a assistência oferecida pelo motor - ou você pode escolher exibir as informações em uma tela de terceiros, como um Garmin Edge .

Juntos, junto com uma pedaleira que é quase normal para uma bicicleta, você tem uma bicicleta elétrica.

Você não pode reformar o Shimano Steps em bicicletas existentes - o quadro precisa ser projetado para acomodar esse motor - você deve comprar uma bicicleta com ele instalado.

Existem diferentes versões do sistema, com uma gama de motores, baterias, controladores e visores. Você descobrirá que a implementação pode parecer diferente entre as bicicletas, embora, em essência, o sistema funcione da mesma maneira.

A bateria fornece energia ao motor sob demanda, com o motor fornecendo assistência quando os pedais estão girando. Você não pode apertar um botão e fazer a bicicleta andar sem pedalar, porque é um sistema de assistência ao pedal, embora alguns desses sistemas saiam do modo "assistência a pé", conduzindo a bicicleta para que você não precise empurrá-la com tanta força.

Quando você começa a pedalar, a assistência chega muito rápido, o que significa que você pode sair da linha rapidamente. Os botões de controle permitem que você altere o nível de assistência oferecido e isso pode ser usado em equilíbrio com a marcha na bicicleta para se adequar ao piloto.

Você pode desligar a assistência completamente, o que significa que você pode simplesmente andar de bicicleta, talvez ligando a assistência quando chegar a uma colina. A maioria das pessoas que compram uma bicicleta elétrica buscará usar a assistência (caso contrário, você poderia economizar o custo e com uma bicicleta normal), mas permite a liberdade de escolher exatamente o que você deseja.

A marcha na bicicleta também ditará como a bicicleta anda - pode ser que você escolha o nível mais alto de assistência ao se afastar, para não ter que mudar de marcha com tanta frequência, talvez reduzindo a assistência quando estiver se movendo. Ou você pode pedir ajuda ao escalar para evitar que suas pernas trabalhem muito. Basta um movimento rápido do controlador para mudar o nível de energia.

O visor mostrará o nível de assistência e o alcance que você pode esperar - bem como a velocidade - embora isso varie dependendo da configuração que você tem.

Andar com Shimano Steps é silencioso e suave, trazendo os benefícios de se sentir como uma bicicleta normal graças à marcha, mas com a facilidade que vem com aquele motor auxiliar. O bom é que a marcha é parecida com a de uma bicicleta normal, porque em muitos casos, é exatamente a mesma.

O carregamento é simplesmente um caso de conectar o carregador fornecido. Isso não é especialmente rápido - embora muitos smartphones agora carreguem em uma hora, você precisará de muito mais tempo para carregar sua ebike, porque é uma bateria muito maior.

O tempo real de carregamento dependerá do tamanho da bateria com a qual sua bicicleta está equipada - e a Shimano normalmente oferece baterias de 418Wh, 504Wh ou 630Wh.

Muitos oferecerão um carregamento rápido, que pode atingir 50% em 2,5 horas com uma bateria de 630Wh, por exemplo, mas uma carga completa precisa ser mais lenta no final, então pode levar 6 horas no total.

Algumas baterias têm indicadores de carga, outras podem ter indicadores de carga no quadro, outras contam com o computador da bicicleta para transmitir essas informações.

O alcance que você obtém de sua bicicleta dependerá de vários fatores, como quanto peso ela está carregando, o nível de assistência que você escolher, a capacidade da bateria e a potência do motor. Isso pode ser qualquer coisa de 50 km no nível superior a 150 km na assistência mais baixa, mas com uma gama completa de marchas na moto, a quantidade de esforço que o piloto coloca tem um impacto também.

Em última análise, não há uma resposta única para a questão do alcance - você terá que verificar as especificações da bicicleta e ver o que é aconselhado e usar isso como orientação.

Shimano divide os passos em várias categorias diferentes - cidade e trekking, mountain bike e carga. Dentro de cada sistema há uma série de opções, então como dissemos acima, não é um sistema, existem opções para o fabricante ajustar o sistema à moto que está fazendo.

Os diferentes sistemas oferecem um nível diferente de potência e os motores têm um peso diferente, geralmente ficando mais leves quanto mais recentes são e oferecendo mais potência conforme você aumenta a faixa.

Isso vê as bicicletas de transporte urbano oferecendo uma potência um pouco menor do que algumas das bicicletas de montanha mais caras configuradas com o sistema - mas se você está olhando para uma bicicleta Shimano Steps, trata-se realmente de comprar a bicicleta que atenda às suas necessidades, em vez de tentar escolher os componentes do Shimano Steps que você deseja.

Em última análise, a maioria das bicicletas fornecerá outras opções, por exemplo, alguma flexibilidade no conjunto de correntes, compatibilidade com mudanças Di2 (incluindo redução automática quando você para), há opções para cubos de engrenagem internos, bem como, em algumas circunstâncias, compatibilidade com terceiros Dispositivos Bluetooth ou ANT +, como computadores para bicicletas Garmin.

Nessas circunstâncias, você poderá fazer com que seu Garmin Edge mostre o equipamento em que está (se tiver Di2), bem como o nível de assistência e o alcance, se tiver as peças compatíveis.

A Shimano também possui um aplicativo chamado E-Tube Project, que pode ser usado para atualizar o firmware, gerenciar perfis e personalizar o seu passeio.

Escrito por Chris Hall.