O mais recente reprodutor de áudio digital SE180 da Astell e Kern possui peças intercambiáveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em áudio Astell e Kern revelou um novo reprodutor de áudio digital de alta resolução, o SE180. É o terceiro da série A & futura da empresa e tem um pequeno truque interessante na manga.

O SE180 possui módulos DAC (conversor digital para analógico) intercambiáveis, o que significa que você pode personalizar o som para se adequar a você. O SE180 vem com um DAC de 8 canais padrão tradicionalmente usado para equipamento de áudio doméstico premium. Veja como a unidade é aberta:

Este DAC fornece uma faixa dinâmica mais ampla e mais detalhes, enquanto há amplo suporte de alta resolução de até 32 bits / 384 kHz PCM e arquivos DSD256 nativos. O SEM2 Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC será o primeiro módulo opcional disponível com a capacidade de reproduzir arquivos de até 32 bits / 768kHz PCM e DSD512 nativo. Também há suporte para reprodução MQA.

Astell e Kern afirmam que o próximo módulo estará disponível no final de 2021 com outro na primeira parte de 2022. A empresa acredita que ter um DAC separado melhora a qualidade do som, pois pode ser isolado do corpo principal e qualquer ruído de energia / rádio gerado .

Em outro lugar, o SE180 também possui uma tela Full HD, AK File Drop para transferência de arquivos sem fio para o dispositivo, bem como uma nova interface de usuário que Astell e Kern dizem ser mais consistente com um smartphone Android. A funcionalidade Bluetooth também foi aprimorada.

Escrito por Dan Grabham.