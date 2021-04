Signia Active são aparelhos auditivos que funcionam como verdadeiros fones de ouvido sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A especialista em aparelhos auditivos Signia anunciou o Siginia e o Signia Pro projetados para tirar o estigma dos aparelhos.

Os novos aparelhos Signia Active e Active Pro são projetados para se parecerem com verdadeiros fones de ouvido sem fio, embora custando a partir de £ 999 eles ainda precisem de um ajuste com um audiologista, você não pode colocá-los sozinho.

Os fones de ouvido funcionam com a tecnologia Bluetooth e podem ser controlados usando um aplicativo iOS ou Android, onde você pode configurar as coisas como quiser. Além disso, há um assistente de IA para que as coisas possam ser ajustadas. Eles também reproduzem áudio de dispositivos iPhone e Android e podem ser usados para chamadas telefônicas conforme o esperado.

Com uma bateria de 26 horas, a gama Signia Active vem com um carregador muito parecido com aqueles com verdadeiros fones de ouvido sem fio . Você pode carregar sem fio via Qi ou com fio via USB-C (cinco ou três horas, respectivamente). O estojo tem três encargos extras para os fones de ouvido.

Signia afirma que até 9 em cada 10 pessoas com perda auditiva leve a moderada não têm aparelho auditivo e que, em média, as pessoas levam de 7 a 10 anos para agir sobre a perda auditiva. Quase metade das pessoas com perdas leves a moderadas não compram por causa da percepção sobre um design ruim.

Como diz Signia, o grau da perda auditiva depende inteiramente do indivíduo. Para ajudar a personalizar a compreensão da fala, os novos dispositivos incluem o que a Signia chama de tecnologia Xperience YourSound para ajudar a entender a fala em ambientes ruidosos. O Signia também possui um modo de máscara para remover a fala abafada que você ouve quando fala com alguém com uma máscara.

O som no Active Pro é projetado para focar em sons localizados - se você tem uma deficiência auditiva, tende a perder sua capacidade de focar em onde os sons estão vindo. O Active Pro oferece processamento binaural em 48 canais, em oposição aos 16 canais do par ativo padrão.

A empresa afirma que há um claro aumento na demanda por aparelhos auditivos sem fio como esses e acrescenta que, embora não tenha havido uma grande demanda por equipamentos auditivos sob medida antes, essa demanda também está aumentando.

Escrito por Dan Grabham.