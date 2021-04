Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O empresário bilionário Elon Musk está trabalhando em um empreendimento de internet via satélite chamado Starlink e acaba de revelar no Twitter que o serviço está pronto para ser "totalmente móvel".

Depois de garantir quase $ 885,5 milhões em fundos de doação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos em 2020, além de três anos de lançamentos de satélites bem-sucedidos, o Starlink já ultrapassou 1.000 satélites entregues em órbita. Também começou a aceitar encomendas de clientes interessados em ingressar no programa beta "Better Than Nothing" da empresa. Desde fevereiro de 2021, a Starlink está atendendo a mais de 10.000 clientes em versão beta. Em breve, ele se expandirá para clientes que trabalham com veículos em movimento.

Elon Musk tweetou recentemente que os terminais Starlink são grandes demais para os veículos da Tesla, mas ele observou que eles poderiam funcionar em aviões, RVs, caminhões e navios.

Não conectar os carros da Tesla ao Starlink, pois nosso terminal é grande demais. Isso é para aeronaves, navios, grandes caminhões e RVs. - Elon Musk (@elonmusk) 8 de março de 2021

Lembre-se de que, atualmente, os clientes Starlink não podem nem mesmo mover seu hardware existente de um endereço para outro. Como membro beta, você deve enviar suas informações de localização na finalização da compra e, em seguida, ficar por dentro do equipamento. A constelação de satélites Starlink simplesmente não está totalmente construída, então a cobertura não é completa. O custo do serviço Starlink é cobrado $ 99 por mês, mais impostos e taxas. Há também um pagamento inicial de $ 500 pela antena parabólica montável e pelo roteador que você instalar em sua casa.

Elon Musk está sugerindo que uma grande mudança está no horizonte, no entanto, ele também tweetou que Starlkink "deve estar totalmente móvel ainda este ano, então você pode movê-lo para qualquer lugar ou usá-lo em um trailer ou caminhão em movimento". Ele disse que a empresa ainda precisa de mais alguns "lançamentos de satélites para obter cobertura [completa] e algumas atualizações de software importantes".

Sim, deve ser totalmente móvel ainda este ano, para que você possa movê-lo para qualquer lugar ou usá-lo em um trailer ou caminhão em movimento. Precisamos de mais alguns lançamentos de satélite para alcançar a cobertura da concorrência e algumas atualizações de software importantes. - Elon Musk (@elonmusk) 15 de abril de 2021

Em outras palavras, parece que o Starlink estará fora do beta até o final do ano. O Pocket-lint o manterá informado assim que soubermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.