O que é banda ultralarga e o que o UWB faz?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A banda ultralarga (UWB) apareceu no radar de eletrônicos de consumo em 2019, quando a Apple anunciou a inclusão do chip U1 no iPhone 11.

Posteriormente, ele encontrou seu caminho em algumas outras áreas importantes da tecnologia, e esperamos ver muito mais do UWB nos próximos anos.

Mas o que é banda ultralarga e por que todo mundo está falando sobre isso?

Ultra-wideband é um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance.

Ele usa altas frequências que podem fornecer dados espaciais e direcionais, e é por isso que agora se fala.

A vantagem que o UWB oferece em relação às tecnologias existentes é que ele é muito melhor em uma faixa com maior precisão, de modo que dois dispositivos UWB saberiam onde o outro está com muito mais precisão do que Bluetooth ou GPS.

A Samsung descreve o UWB como um "radar de varredura contínua que pode travar precisamente em um objeto, descobrir sua localização e se comunicar com ele." Uma parte importante é que o UWB usa um sistema de tempo de voo para seus dados, portanto, ele conhece o intervalo entre dois dispositivos UWB com muita precisão.

Agora sabemos o que é, o que pode fazer?

A primeira aplicação de UWB que vimos veio da Apple, com o chip U1 no iPhone 11 .

O U em U1 significa simplesmente "banda ultralarga" e agora encontrou seu caminho para os modelos do iPhone 12 , Apple Watch Series 6 e HomePod mini .

Pode ser usado para:

Aumentando a precisão do AirDrop (iPhone)

Chave do carro da Apple (iPhone e Apple Watch)

Transferência de mini HomePod

Encontre minha integração

Essencialmente, ter o chip U1 nos dispositivos permite uma variedade de aplicações. O AirDrop pode ser mais preciso porque um iPhone sabe qual outro iPhone está mais próximo, então ele pode aparecer no topo da lista.

Para a Apple Car Key , usar UWB no carro e o chip U1 no relógio ou iPhone significa que ele sabe exatamente onde o dispositivo está, e para o HomePod mini, a transferência (transferência de música) é mais fácil porque ele sabe exatamente onde está o iPhone e o que você está fazendo.

A Apple também confirmou que dispositivos de terceiros serão capazes de funcionar com o chip U1, portanto, outros dispositivos equipados com UWB terão suporte no software Find My da Apple. Isso significa que, no futuro, a Apple poderá guiá-lo de volta a uma ampla gama de dispositivos, como sua bicicleta, fones de ouvido ou etiquetas de localização.

A Apple não é a única empresa a usar UWB. A Samsung apenas o chama de UWB em vez de usar a marca como a Apple faz, mas é a mesma tecnologia.

Mais uma vez, o UWB está disponível no Galaxy Note 20 Ultra , Galaxy S21 Ultra e Galaxy S21 + e pode fazer algumas coisas semelhantes à Apple:

Chave digital do carro

Samsung Galaxy SmartTag + rastreamento de localização

Assim como a Apple, o uso de UWB da Samsung alimenta funções de localização. As funções da chave digital do carro funcionarão exatamente da mesma maneira, exceto que não é da marca Samsung, mas novamente, com um carro equipado com UWB, ele saberá exatamente onde está o telefone Samsung que você está usando uma chave digital.

O Galaxy SmartTag + usa as habilidades de localização precisa do UWB para fornecer realidade aumentada para encontrar dispositivos. Como o telefone saberá exatamente onde está o SmartTag +, ele pode fornecer uma visualização AR para direcioná-lo até ele, em vez de depender do som que outros rastreadores usam.

No passado, existiam várias opções de chaves digitais para carros, incluindo NFC por meio de aplicativos do fabricante. É algo que o Connected Car Consortium tem olhado - com Apple e BMW no conselho, sem surpresa, junto com outros grandes jogadores como Samsung e VW.

Não é nenhuma surpresa que o primeiro carro a oferecer suporte ao Apple Car Key foi o 2021 BMW Série 5, originalmente com NFC, mas agora estamos vendo o UWB chegando para fornecer uma experiência melhor.

O primeiro BMW a oferecer suporte às funções UWB fornecidas pelo chip U1 da Apple será o BMW iX , seu SUV elétrico.

O alcance preciso da localização do UWB é importante aqui, porque significa que o roubo de retransmissão de sinal não é mais possível, onde sinais de rádio mais simples são aumentados para fazer o carro pensar que um chaveiro está próximo.

Há rumores de que Tesla mudará para um sistema UWB , novamente dizendo que é para evitar roubos de retransmissão e vimos VW também falando sobre a tecnologia, então esperamos uma ampla adoção de chaves de carro, tanto a chave física que seu carro vem com e as versões digitais habilitadas via seu celular.

Na verdade, a VW e a NXT analisaram mais do que apenas as chaves do carro - eles falaram sobre reboques com engate automático, usando UWB em cadeiras de criança para desativar os airbags dependendo de onde a cadeira de criança está instalada e muito mais.

Você pode esperar que o UWB apareça em uma ampla variedade de dispositivos. Foi relatado que o Google adicionou uma API UWB para Android , o que significa que os aplicativos UWB provavelmente pousarão em dispositivos Android - além do telefone Samsung que já mencionamos. Se o Android o suportar como funções básicas, ele poderia ter funções mais abrangentes em todos os dispositivos Android.

Há rumores de que a Tile está procurando um sistema UWB para seus rastreadores, semelhante ao SmartTag + da Samsung. Isso precisaria de um suporte UWB mais amplo em smartphones, já que atualmente é apenas no iPhone e nos modelos recentes da Samsung.

Esses são apenas exemplos que já apareceram - considerando que os dispositivos inteligentes sem fio são tão predominantes e as vantagens do UWB tão aparentes, esperaríamos ouvir muito sobre a tecnologia nos próximos anos.

Escrito por Chris Hall.