NFTs e Funko podem ser uma combinação perfeita

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Funko e seus colecionáveis da cultura pop estão prestes a entrar no mercado de NFT neste verão.

A fabricante de brinquedos com sede em Washington anunciou que está adquirindo uma participação majoritária na TokenWave, a desenvolvedora por trás do aplicativo móvel TokenHead para rastrear propriedades de tokens não fungíveis (NFT) . Os NFTs permitem que você tenha ativos digitais verificados e de edição limitada - em arte, esportes, jogos e uma variedade de outros interesses - todos construídos na parte de trás do blockchain . Você pode comprar, vender ou negociá-los nos mercados.

TokenHead, disponível para iOS e Android, apresenta mais de 10 milhões de NFTs. O investimento da Funko na TokenHead visa expandir a plataforma da empresa para incluir ativos digitais. O produto mais conhecido da Funko, o Pop! figurinhas, apresenta personagens em uma ampla gama de propriedades, de televisão a videogames. Agora, a Funko pretende combinar suas figuras de vinil com tokens digitais.

“Nossa capacidade de combinar Funko Pop! NFTs digitais com Funko Pop! as figuras de vinil têm potencial para mudar o jogo ”, disse Funko . “Ao apoiar o mais raro dos Funko NFTs com Funko Pop! S resgatáveis exclusivos, estamos prontos para entrar no mercado de NFT de uma maneira única.”

A esperança é que a enorme quantidade de figuras do Funko produza novas experiências no mundo do NFT e para os fãs do Funko em todo o mundo. Seus produtos serão vendidos na plataforma Worldwide Asset Exchange (WAX), uma carteira descentralizada no blockchain que fornecerá autenticidade verificável.

A Funko planeja lançar seus primeiros NFTs em junho de 2021. Uma nova propriedade será lançada a cada semana com um preço inicial de US $ 9,99.

Escrito por Maggie Tillman.