Rode Videomic Me-C adiciona conector USB-C ao seu popular microfone de smartphone

(Pocket-lint) - A Rode atualizou sua popular linha de microfones videomic para smartphones com um novo modelo que inclui um conector USB-C integrado para telefones e tablets Android com uma porta Type-C.

É chamado de VideoMic Me-C e abre o alcance do microfone do smartphone para mais dispositivos do que antes. Os modelos anteriores (Me e Me-L) tinham conectores Lightning integrados, adequados apenas para iPhones .

Com este novo modelo USB-C, isso não significa apenas que os usuários de telefones Android podem rapidamente adicionar áudio de qualidade muito superior a seus vídeos e chamadas em conferência / vídeo, mas também significa que você pode conectá-lo diretamente ao iPad Pro.

Além do novo conector, todas as outras especificações são virtualmente idênticas à versão do iPhone. Rode o descreve como um microfone direcional de alta qualidade.

Possui uma cápsula condensadora cardióide para áudio nítido, além de uma porta de entrada de 3,5 mm para conectar fones de ouvido. Ele também vem com um clipe de microfone e um pára-brisa peludo que ajudará a reduzir os ruídos do vento ao gravar em ambientes externos.

Ele está disponível para pré-encomenda agora e custa cerca de £ 65 no Reino Unido e $ 79 nos EUA.

Escrito por Cam Bunton.