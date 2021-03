Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gocycle anunciou o modelo G4 para 2021, trazendo uma série de refinamentos para a popular bicicleta elétrica. Haverá três modelos na linha, todos baseados no excelente design dobrável introduzido no Gocycle GX .

No entanto, houve modificações para impulsionar este design. Agora existe um corpo central em fibra de carbono que se ajusta à seção frontal de alumínio e um pino de titânio na dobradiça para garantir sua resistência e confiabilidade.

Ficamos realmente impressionados com a ação dobrável das bicicletas da Gocycle nos últimos dois anos, portanto, um foco contínuo no desenvolvimento aqui é bem-vindo.

O garfo dianteiro de um lado também é de fibra de carbono, conectado a um novo motor G4drive que é mais potente, oferece maior torque e melhor partida em baixa velocidade. Isso deve ajudá-lo a se animar e garantir que você esteja chegando ao seu destino totalmente renovado.

É uma combinação única de recursos que torna o Gocycle tão atraente para os viajantes: ele se dobra facilmente para que você possa armazená-lo com facilidade, o sistema de transmissão é fechado para que você não se suje ou tenha que limpá-lo, enquanto o desempenho e o alcance significam você não precisa se preocupar em ficar suado durante o passeio.

O Gocycle adicionou outro recurso prático à lista - uma porta de carregamento USB. Isso significa que você pode conectar seu telefone para aumentá-lo, de modo que não precise se preocupar com o descarregamento da bateria.

A Gocycle também redesenhou os pneus para dar melhor aderência, ao mesmo tempo que os tornou um pouco mais largos para maior conforto.

Haverá três modelos do G4. O G4 padrão terá tudo o que foi mencionado acima com um alcance de 40 milhas (65 km), enquanto o G4i aumentará um pouco a tecnologia com uma luz diurna integrada na frente, um display LED para fornecer feedback e troca automática de marcha - e um alcance de 50 milhas (80 km). O carregamento rápido agora é padrão em todos os modelos, recarregando a bateria em 3,5 horas.

A mudança automática é realmente útil, poupando-lhe o esforço de diminuir a velocidade quando pára e tendo o cuidado de diminuir quando começa a diminuir a velocidade de subida, por exemplo. Isso apenas refina um pouco o passeio.

Além disso, haverá uma edição limitada do Gocycle G4i +, que adicionará rodas de carbono - bem como pinturas personalizadas em preto brilhante ou vermelho brilhante.

Gocycle G4 MSRP: £ 3.399 / € 3.699 / $ 3.999

MSRP do Gocycle G4i: £ 3.999 / € 4.499 / $ 4.999

Gocycle G4i + MSRP £ 4.999 / € 5.499 / $ 5.999

Novos modelos estão disponíveis para pré-encomenda agora.

Escrito por Chris Hall.