O que é um NFT e por que você deveria se importar?

(Pocket-lint) - Você provavelmente está aqui porque já ouviu o termo NFT, mas não sabe o que ele significa ou. Bem, você veio ao lugar certo.

Um NFT significa Token Não Fungível. Algo que é fungível pode ser substituído por algo que tenha o mesmo significado - como trocar $ 10 por 10 notas de $ 1. Não fungível, então, significa que é completamente único - como uma prensagem única de um disco de vinil, um manuscrito único ou uma pintura específica.

A NFT é como um certificado de autenticidade, escritura ou propriedade de um ativo, então é isso que pode ser vendido. Mas as coisas não são simples, pois o próprio ativo pode ser compartilhado livremente - então o NFT é a reivindicação de propriedade de um item, não o próprio item. Um pouco confuso.

Os NFTs são protegidos com tecnologia blockchain semelhante ao Bitcoin (na verdade, eles fazem parte do blockchain Ethereum ). Blockchains são basicamente bancos de dados criptografados e descentralizados. Eles são difíceis de comprometer devido à abordagem descentralizada.

Mas um NFT não é como um Bitcoin, porque Bitcoin pode ser trocado por outro Bitcoin - é fungível.

Obras de arte (conhecidas como arte criptográfica) estão sendo disponibilizadas no formato - a arte do artista Beeple Everydays NFT foi listada para venda na Christies e uma imagem animada do meme Nyan Cat foi vendida por - espere - cerca de US $ 580.000. E é esse tipo de trabalho criativo que vemos muito mais aparecer usando NFTs para provar a propriedade.

Novamente, essa arte pode ser vista por outros - mas há apenas um proprietário com acesso ao NFT. As coisas podem ficar um pouco confusas aqui, porque, assim como em uma pintura física, as cópias podem ser feitas - elas simplesmente não são o original.

Na verdade, nem tudo precisa ser único; eles poderiam ser apenas uma execução limitada. Band Kings of Leon acaba de anunciar que fará uma versão deluxe de $ 50 de seu novo álbum disponível como um NFT. Haverá muitas cópias disso, embora esteja disponível em uma tiragem limitada de duas semanas.

Isso incluirá itens para download (incluindo a música, é claro), bem como uma cópia em vinil (ainda não sabemos como isso funciona).

Existem muitos outros exemplos de NFTs em ação, começando a surgir - o programa de TV American Gods está disponibilizando itens colecionáveis usando o formato. A Nike também experimentou NFTs para acompanhar pares físicos de sapatos e aumentar sua capacidade de colecionar ( como Input aponta , o formato está aqui para "criar mais tênis que você não consegue"). Também existe um aplicativo da NBA - NBA Top Shot - usando NFTs. Itens no jogo, nomes de domínio ou ingressos de eventos são outros exemplos de itens que podem ser facilmente disponibilizados usando NFTs.

O termo já existe desde 2017 e agora existem alguns padrões para oferecer suporte ao uso de NFTs também. Tem havidoalguma cobertura - como com Bitcoin - do efeito de NFTs e ativos digitais associados no alto uso de energia e, portanto, o efeito negativo sobre o meio ambiente.

As pessoas gostam de colecionar coisas físicas, mas no mundo digital não há equivalente e é essa lacuna que os NFTs estão procurando resolver. Eles podem ser negociados em todos os mercados Ethereum.

Na verdade, os NFTs têm o potencial de provar a propriedade de qualquer ativo no futuro - eventualmente, eles podem ser usados para provar a propriedade de uma casa, barco ou carro, por exemplo. Crucialmente, um NFT pode ter apenas um proprietário oficial e as informações sobre a propriedade podem ser vistas.

O criador de qualquer trabalho pode reter os direitos autorais sobre ele - assim como no mundo físico. A transferência de propriedade do original não altera isso.

Escrito por Dan Grabham.