(Pocket-lint) - Há rumores de que a Apple está desenvolvendo um acessório de bateria magnética MagSafe para iPhones, e agora, vencendo Cupertino, Anker apresentou uma nova bateria MagSafe que se conecta diretamente ao iPhone sem um cabo de carregamento.

Chamado de Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank , ele será lançado em 3 de março de 2021 por $ 39,99. Ele esteve disponível para pré-encomenda na Amazon US por um curto período em 23 de fevereiro de 2021, mas atualmente está listado como indisponível. O banco de energia possui uma bateria de 5.000 mAh, design e marca do Anker e uma luz indicadora de LED para notificar quanta energia resta. É revestido com uma superfície emborrachada para evitar escorregões e quedas também.

O PowerCore oferece carregamento de 5W, que é lento quando você considera que o iPhone 12 pode carregar a 15W. Mas ele tem ímãs integrados para que você possa colocá-lo na parte de trás do iPhone e funcionará sem fio - sem a necessidade de cabos. Ele vem com uma saída USB-C para carregar com um cabo, se você quiser fazer isso. É feito para iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max e pode até carregar através de capas magnéticas compatíveis .

Suspeitamos que o acessório de bateria MagSafe da própria Apple para iPhones provavelmente será capaz de tempos de carregamento de 15W mais rápidos, mas até agora, é apenas um dispositivo com rumores. Se você deseja um acessório de bateria MagSafe agora, Anker parece ser sua melhor aposta.

Para obter mais acessórios MagSafe, consulte o guia do Pocket-lint .

Escrito por Maggie Tillman.