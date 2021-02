Rode Wireless Go II permite gravar de duas fontes ao mesmo tempo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rode lançou um novo sistema de microfone sem fio otimizado para gravação em movimento. É o Wireless Go II e é uma grande atualização do modelo da primeira geração.

O sistema de microfone mais recente da Rode tem dois transmissores e um receptor, o que significa que você pode gravar de duas fontes ao mesmo tempo usando o mesmo receptor.

Isso significa que você pode potencialmente gravar um vídeo com duas pessoas na câmera ou fazer com que uma grave outros sons (como ruído ambiente) enquanto a outra grava o talento, se quiser.

Isso torna o sistema muito mais versátil do que a versão da primeira geração, mas há mais do que isso.

Possui saída TRS analógica de 3,5 mm, além de uma saída digital USB-C e iOS para que seja compatível com praticamente qualquer dispositivo que você tenha para gravar. Seja sua câmera, laptop ou smartphone.

Além do mais, cada transmissor tem armazenamento integrado integrado, para que você possa gravar localmente diretamente nas unidades transmissoras. Rode diz que há 24 horas de tempo de gravação em cada um, e eles apresentam um alcance melhor do que antes também.

A transmissão digital de 2,4 GHz pode dar a você até 200m de alcance e funcionará até mesmo em ambientes com muitas ondas de rádio concorrentes, se necessário.

Como o primeiro modelo, os transmissores Wireless Go II possuem microfones integrados para que você possa prendê-los no colarinho e gravar diretamente neles. Ou - se preferir - você pode conectar seu próprio microfone em cada transmissor, seja um microfone de lapela ou um microfone de mão / de mesa.

A bateria de cada transmissor proporcionará cerca de 7 horas de uso, enquanto você obtém controle fácil sobre os recursos usando o aplicativo Rode, seja ajustando o ganho ou alternando facilmente entre gravação estéreo e mono.

O mais recente Rode Wireless Go II está disponível agora por apenas $ 299 (£ 279 no Reino Unido) e vem com os dois transmissores mencionados acima e o receptor como padrão.

Escrito por Cam Bunton.