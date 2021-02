Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Square Off lançou seu primeiro tabuleiro de xadrez robótico há alguns anos, com muito sucesso de crítica. Agora está prestes a apresentar um modelo mais leve e acessível - o Neo - e um compêndio de jogos que inclui xadrez, mas adiciona Drafts, Halma e Connect 4 à mistura também - chamado Swap.

Ambos estão sendo enviados para os primeiros patrocinadores do Kickstarter a partir de junho deste ano.

Um computador de xadrez rolável também será adicionado à programação a partir de março. Portanto, é certamente uma empresa em ascensão, sobretudo graças ao crescente interesse no antigo jogo de tabuleiro trazido pelo programa de grande sucesso da Netflix, The Queens Gambit.

"Todo o mercado de xadrez teve um aumento significativo por causa do Gambito da Rainha", fomos informados pelo co-fundador da Square Off, Bhavya Gohil. “E também por causa da pandemia.

"Devido à pandemia, as pessoas estão em casa jogando jogos internos e de tabuleiro. E então aconteceu o Queens Gambit. Para nós da Square Off, estamos vendo um aumento significativo nas vendas, bem como uma queda no custo de aquisição. , Eu diria que três a quatro vezes é o tipo de absorção que vimos em nossas vendas. "

Isso ajudou a elevar o perfil da empresa e a coloca em uma boa posição para os lançamentos futuros.

O conceito Square Off é excelente. Ao contrário dos jogos de xadrez tradicionais de IA, um tabuleiro Square Off tem um braço robótico que move as peças do oponente automaticamente - muito parecido com as peças de xadrez gigantes em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, parece que você está interpretando alguém que realmente está lá.

E, em alguns casos, você é. As partidas multijogador podem ser organizadas por meio de parceiros, como chess.com, graças à conexão do tabuleiro a um aplicativo dedicado. É uma forma ideal de testar suas habilidades no xadrez, mesmo quando se distanciar socialmente.

Ao simplesmente jogar a IA, você também pode obter muito do jogo, à medida que o aplicativo aprende com o seu jogo: "Coletamos muitos dados dos jogos e tentamos oferecer experiências de aprendizagem personalizadas para você. Basicamente, isso significa a IA é adaptável. Ela se adapta ao seu nível de jogo. Portanto, se você for um iniciante ou um mestre, ele jogará de acordo ", acrescentou Gohil.

Em breve, como ele explicou, um tutor artificialmente inteligente será adicionado para levar isso adiante - ele ajudará você a aprender mais sobre o jogo conforme você avança: "Estamos apresentando um tutor baseado em IA, Victor, que estará no aplicativo .

"Victor será um treinador no aplicativo e lhe ensinará xadrez em tempo real. E é um treinador habilitado por voz, então lhe dará feedback em tempo real enquanto você joga no tabuleiro. Você pode trabalhar em seus ataques ou defesa ou todo o jogo.

"Você pode fazer um curso inteiro para melhorar seu jogo e aprender o xadrez desde o básico. Então, é isso que estamos tentando fazer com esta tecnologia."

Parece que a startup apenas deu o primeiro passo.

Você pode descobrir mais sobre a Square Off e seus jogos robóticos em nossa entrevista exclusiva como parte do episódio 89 do Pocket-lint Podcast disponível agora .

Escrito por Rik Henderson.