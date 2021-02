As e-bikes cowboy agora podem orientar você ao redor da poluição do ar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Somos grandes fãs das bicicletas elétricas do Cowboy, que são confortavelmente algumas das melhores do mercado para ciclistas urbanos, com design limpo e moderno, além de alguns recursos realmente úteis.

A verdadeira joia em sua coroa há muito tempo é a bateria facilmente removível, o que torna o carregamento bem menos trabalhoso, mas ela só tem outro recurso que não pode ser igualado por muitos concorrentes.

Ele está integrando informações dos monitores de qualidade do ar BreezoMeter para permitir que os passageiros planejem rotas que evitem locais onde a qualidade do ar é particularmente ruim, assim como você pode optar por escolher uma rota mais lenta, mas silenciosa, através do Google Maps.

Isso significa que em áreas movimentadas, como o centro de Londres, você pode dar uma chance aos pulmões, evitando cruzamentos particularmente terríveis na frente de emissões.

O aplicativo Cowboy, já um dos melhores que já testamos, agora mostra informações sobre a qualidade do ar conforme você verifica a tela do mapa, além de informações sobre o que os diferentes níveis de qualidade do ar realmente significam. Então, ao planejar uma rota, você terá a opção de trocar para uma com qualidade de ar superior, embora o tempo de viagem seja provavelmente mais lento.

Esse é um recurso superinteligente - sabíamos que viria quando testamos o Cowboy 3, mas não podíamos usá-lo. Qualquer coisa que possa ajudar as pessoas a evitar áreas que podem prejudicar sua saúde é algo que fazemos questão de encorajar.

Escrito por Max Freeman-Mills.