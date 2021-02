Gocycle provoca modelos G4 de próxima geração que serão revelados em março de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Gocycle confirmou que já iniciou a produção da próxima geração de suas populares bicicletas elétricas, a Gocycle G4 e G4i.

Compartilhando apenas um vislumbre do novo design, aprendemos que haverá um garfo dianteiro todo em carbono para os novos modelos que substituirão o GX e o GXi.

A Gocycle encontrou fama com a crescente demanda global por bicicletas elétricas. Tendo originalmente lançado o Gocycle há mais de 10 anos , o sistema de tração inteligente e as rodas de liberação rápida ainda podem ser encontrados em suas bicicletas, com a grande mudança nos últimos anos para um sistema de dobramento mais substancial.

Embora os modelos originais pudessem ser rapidamente embalados para armazenamento, foi o mecanismo de dobramento rápido introduzido no Gocycle GX 2019 que realmente o atraiu . Isso significa que você pode dobrar sua bicicleta em segundos, armazená-la sob sua mesa ou facilmente em um trem - ou colocá-la no porta-malas de qualquer carro.

Não temos certeza do que acontece com a versão de quadro fixo G3 , com Gocycle dizendo que o G4 está substituindo esses modelos dobráveis. O GX é a versão padrão, enquanto o GXi recebe alguns acréscimos premium, como uma barra de luz LED no guidão e um câmbio automático para controlar as marchas.

Esperamos que todos os detalhes sejam revelados em março, mas a Gocycle nos deu uma visão sobre a gama de modelos, detalhando que haverá um G4, G4i e G4i +. Os preços começarão em £ 3499 / € 3499 / $ 3999 para o G4.

"Nossa linha de Gocycle de quatro gerações não apenas estabelece um novo padrão para Gocycle, mas vai elevar a fasquia para todos os nossos concorrentes no segmento de bicicletas elétricas dobráveis ... É a mudança de etapa mais significativa que já fizemos e mal posso esperar para revelar mais detalhes!" disse Richard Thorpe, designer e fundador da Gocycle.

Escrito por Chris Hall.