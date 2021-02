Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a CES 2020, encontramos um protótipo interessante da LOréal que cria uma cor de batom que você experimenta pela primeira vez em realidade aumentada usando um aplicativo. O Perso estava nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas pudemos ver seu potencial - você não só faz o seu próprio batom em casa, como também vê de antemão como será.

Aproximadamente 12 meses depois, alcançamos o conceito novamente - exceto que desta vez faltam apenas alguns meses para chegar às mãos de clientes reais.

Agora ostentando a marca Yves Saint Laurent e chamado YSL Rouge Sur Mesure alimentado por Perso, o dispositivo estará disponível pela primeira vez em versão beta na primavera de 2021 e, em seguida, lançado de forma mais universal a partir de setembro.

Recentemente, conversamos com o vice-presidente global da LOréal de sua Incubadora de Tecnologia, Guive Balooch, sobre Perso, como está desde que o vimos pela última vez e outras inovações que planejou para o setor de beleza como parte do Podcast Pocket-lint .

"Perso é algo único porque é um casamento de muitas tecnologias que realmente tentam resolver um propósito. E o propósito é, como você cria o ambiente para que as pessoas vejam uma tendência e imediatamente façam o produto em casa, em vez de precisar vai comprar um produto específico para cada tendência? " ele nos disse.

“Para fazer isso, temos este dispositivo conectado e ele faz batom, cuidados com a pele e outras categorias. Para o batom, você pode experimentá-lo virtualmente usando AR e tê-lo ali mesmo dispensando no dispositivo.

"Temos muita esperança e ambição por isso, porque passamos muito tempo tentando torná-lo o mais centrado no usuário possível. Vamos lançar isso como um primeiro teste beta na primavera de 2021, então será em breve nas mãos dos usuários. "

Uma versão redesenhada do dispositivo foi revelada durante a CES 2021 totalmente digital em janeiro. Ele terá o preço de US $ 299 em sua primeira tiragem limitada e funcionará com conjuntos de cartuchos coloridos dedicados. Os cartuchos podem ser inseridos, com as variantes vermelha, nude, laranja ou rosa disponíveis. Em seguida, ele irá misturar e dispensar a tonalidade exata que você solicitar por meio de um aplicativo conectado.

A Incubadora de Tecnologia da LOréal não para por aí. Também foi mostrado durante o CES virtual o Water Saver, um acessório para cabeleireiro ou uma torneira de banheiro que faz exatamente o que diz na lata.

"Esta é uma colaboração que temos com uma empresa na Suíça chamada Gjosa", explicou Balooch.

"Eles têm essa tecnologia de água que permite reduzir o tamanho de uma gota de água em 10 vezes - torná-la 10 vezes menor. Ao fazer isso, você não compromete como a água flui pelo cabelo, a pressão e a sensação mas você usa 80% menos água.

“Fizemos uma parceria com eles e construímos essa tecnologia chamada LOréal Water Saver. É um sistema personalizado que permite mesclar diferentes tratamentos que passam por essa tecnologia de água e saem do controle com a economia.

"Se colocarmos isso em alguns milhares de salões, podemos economizar um bilhão de galões de água por ano. O potencial é muito alto."

A Incubadora de Tecnologia também está trabalhando em muitos outros produtos, alguns dos quais você pode ouvir falar em nossa entrevista de podcast completa aqui .

Escrito por Rik Henderson.