Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um foguete e uma espaçonave SpaceX serão usados para enviar uma tripulação "totalmente civil" ao espaço no final de 2021.

Com lançamento previsto para outubro, a missão será comandada pelo bilionário Jared Isaacman. Ele é um piloto treinado e presidente-executivo da Shift4 Payments, que vende terminais de processamento de cartão de crédito e sistemas de ponto de venda. Três pessoas viajarão ao lado de Isaacman e orbitarão a bordo da cápsula Crew Dragon da SpaceX. Os assentos irão “para indivíduos do público em geral” que serão anunciados nas próximas semanas, a SpaceX disse em um comunicado.

Dois dos assentos irão para pessoas afiliadas ao Hospital Infantil St Jude em Memphis. Especificamente, um desses assentos irá para um profissional de saúde. “Na verdade, um ex-sobrevivente de câncer, que foi tratado em St Jude, voltou e é funcionário de lá”, disse Isaacman ao The New York Times.

A terceira vaga será sorteada aleatoriamente, com a esperança de arrecadar pelo menos $ 200 milhões para St Jude. Não é necessária uma doação para participar de uma viagem dupla ao espaço, mas cada dólar doado conta como 10 entradas (até 10.000 entradas). Somente cidadãos dos EUA e residentes legais permanentes com 18 anos ou mais podem participar do sorteio. E você deve ter menos de 6 pés e 6 polegadas de altura e pesar menos de 250 libras. Você terá que passar por testes psicológicos e físicos também.

Idealmente, as três pessoas escolhidas irão “representar os pilares da missão de liderança, esperança, generosidade e prosperidade”, de acordo com um comunicado de imprensa .

A missão, chamada Inspiration4, será lançada do local de lançamento 39A da SpaceX no Kennedy Space Center da NASA na Flórida. Ele usará o foguete Falcon 9 da SpaceX , e a tripulação receberá treinamento da SpaceX em "mecânica orbital, operando em microgravidade, gravidade zero e outras formas de teste de estresse".

A tripulação de quatro pessoas vai passar até cinco dias na cápsula do Crew Dragon enquanto ela orbita a Terra a cada 90 minutos “ao longo de uma rota de voo customizada”.

Acesse o site do Inspiration 4 Donate. Clique no botão Doar. Leia os termos e condições. Selecione a quantia que deseja doar. (Não é necessária uma doação.) Insira suas informações de contato e forma de pagamento. Envie suas informações para ter uma chance de ganhar.

Escrito por Maggie Tillman.