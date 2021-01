Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tile está planejando apresentar um novo rastreador de itens perdidos este ano, com o objetivo de competir com os AirTags da Apple, bem como com os rastreadores da Samsung.

Todos os rastreadores Tile anteriores e existentes usam a tecnologia Bluetooth para ajudá-lo a localizar itens perdidos, como chaves ou bagagem. Normalmente, os rastreadores de blocos se prendem às coisas por meio de um adesivo ou um clipe. Então, se esses itens forem perdidos posteriormente, eles podem ser facilmente localizados com Bluetooth quando estiverem próximos. Os rastreadores do Tile também podem ser encontrados por meio da rede “localização da comunidade” do Tile, que usa o aplicativo Tile instalado nos telefones das pessoas para ajudar a localizar qualquer rastreador configurado para o modo perdido, emitindo um ping quando for encontrado.

O novo produto da Tile, no entanto, alavancará a tecnologia UWB (banda ultralarga), de acordo com o TechCrunch . Ele até oferecerá uma experiência de realidade aumentada no aplicativo Tile para guiá-lo até um item. A tecnologia UWB já está disponível no iPhone 11 e iPhone 12 e em alguns dispositivos Android, como os novos dispositivos Samsung. É um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance, como o Bluetooth, mas opera em altas frequências e ajuda a capturar dados espaciais e direcionais.

A Apple permite que os desenvolvedores acessem seu chip U1 habilitado para UWB , o que torna seus iPhones mais novos espacialmente cientes, e acredita-se que os AirTags da Apple dependerão da tecnologia UWB mais o chip U1 em iPhones . Há rumores sobre eles há mais de um ano. Enquanto isso, a Samsung planeja integrar o UWB ao aplicativo SmartThings Find , e também há rumores de que está preparando seu próprio rastreador SmartTag semelhante a Tile, que pode estrear na próxima semana durante um evento Unpacked para seus próximos telefones .

A Tile fez arte conceitual interna para seu novo rastreador, que o TechCrunch compartilhou, revelando que, apesar de usar UWB sobre Bluetooth, será semelhante a outros rastreadores Tile, incluindo o Tile Mate e o Pro. Ele terá um formato quadrado, botão central e plano que suporta o adesivo. Também pode ser anexado a um chaveiro.

Com o UWB, ele será capaz de localizar itens ausentes dentro ou fora, mesmo quando você não consegue ouvi-lo tocar. Ele também pode ajudá-lo a encontrar itens em um espaço maior, como uma casa de vários andares. O aplicativo Tile basicamente servirá uma visão de câmera habilitada para AR para ajudá-lo a ver a localização do rastreador, com sobreposições e setas direcionais.

A Tile espera lançar o rastreador UWB ainda este ano, com suporte para dispositivos iOS e Android. Ainda vai vender rastreadores Bluetooth, é claro.

Escrito por Maggie Tillman.