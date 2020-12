Dicas de tecnologia para salvar o Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amanhã é dia de Natal e, embora possa ser diferente dos anos anteriores, você ainda pode se divertir muito graças à tecnologia.

Seus planos podem não estar indo como você esperava ou esperava, mas existem várias maneiras de a tecnologia melhorar a experiência. E a boa notícia é que, como é uma tecnologia existente à qual você provavelmente já tem acesso, você não precisa nem mesmo sair de casa.

Aqui estão cinco maneiras pelas quais a tecnologia pode ajudar a salvar o Natal este ano ...

Com a maior parte do Reino Unido de volta ao bloqueio e países ao redor do mundo sendo cautelosos sobre o quanto você pode socializar, nunca houve melhor momento para ativar o Zoom, WhatsApp, FaceTime ou outro serviço de mensagens de videoconferência e bater um papo.

No Natal e no Ano Novo, a Zoom abandonou o limite de 40 minutos nas ligações. E, com muitos recursos festivos, como a capacidade de enfeitar seu plano de fundo, é muito fácil se você quiser desejar um feliz Natal à família e aos amigos.

Conecte um dispositivo a uma TV para uma experiência ainda melhor. Ou, se você deixou um membro da família sozinho nesta temporada de festas, reserve um lugar extra na mesa de jantar para um tablet ou laptop, para que ele também possa fazer parte da festa.

Vários serviços de streaming, incluindo Disney +, Netflix, Amazon Prime Video e BBC iPlayer, oferecem a capacidade de assistir a programas e filmes como um grupo, mesmo quando você está em lugares separados.

É realmente fácil de fazer e significa que você pode chegar a se sentir como se estivesse na mesma sala assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Este ano, há alguns ótimos novos filmes para assistir como um grupo também, incluindo Soul on Disney + e o novo blockbuster de George Clooney, The Midnight Sky.

Infelizmente, os serviços não incluem um membro da família disposto a pegar uma bebida ou distribuir chocolates para você.

No momento em que você lê isto, o Papai Noel já deve ter começado a entregar presentes ao redor do mundo e há várias maneiras de rastreá-lo.

Pela primeira vez no Reino Unido, os assinantes do Sky Q podem simplesmente perguntar onde ele está pelo controle remoto, enquanto aqueles com uma conexão da web podem verificar o Siga o Papai Noel do Google, o infame Rastreador de Papai Noel Norad que funciona há mais de 50 anos ou o Localizador de Aviões aplicativo.

Você pode não ter um novo console neste Natal graças aos cambistas, mas isso não significa que você não pode se divertir jogando.

Os serviços Xbox Games Pass da Microsoft e PlayStation Plus da Sony são maneiras brilhantes de começar realmente rapidamente, dando a você acesso a muitos jogos incluídos no preço da assinatura mensal.

Na falta disso, existe o serviço de jogos Stadia Clioud do Google - que é muito fácil de começar. O Stadia funciona por meio da TV usando um Chromecast Ultra, um computador com Google Chrome ou um dispositivo móvel compatível. Você pode começar a trabalhar hoje mesmo sem sair de casa.

As lojas podem estar fechadas, mas isso não significa que estejam fechadas online. Muitas lojas, como a Amazon, ainda fazem entregas hoje e, com as vendas começando no Boxing day, haverá pechinchas.

Feliz Natal!

Escrito por Stuart Miles. Edição por Rik Henderson.