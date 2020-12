Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday e a Cyber Monday acabaram, mas os varejistas não encerraram as vendas para que você gaste dinheiro durante os feriados. Na verdade, há um evento de compras pouco conhecido em dezembro, chamado Green Monday, que está lentamente ganhando força nos Estados Unidos.

A segunda-feira verde deste ano é realizada em 14 de dezembro de 2020

Você pode agradecer ao eBay pela Green Monday. Em 2007, inventou o evento. A segunda-feira verde geralmente ocorre na segunda segunda-feira de dezembro e é considerada o "melhor dia de vendas" do mês. Não temos certeza se isso é verdade, dado que muitos negócios da Black Friday e da Cyber Monday são vendas de semanas que se estendem em dezembro. Sinceramente, é apenas mais uma desculpa para os varejistas oferecerem descontos em itens em todas as categorias, e não podemos reclamar disso.

Os seguintes varejistas estão participando da Green Monday:

Aqui está um resumo das 10 melhores ofertas da Green Monday que encontramos:

Economize $ 50 nos populares fones de ouvido AirPods Pro. Eles oferecem resistência ao suor e à água, enquanto fornecem 24 horas de tempo de audição sem fio com o estojo de carregamento. Veja o negócio na Target aqui.

Essas latas Sony sobre a orelha são algumas das melhores do mercado. Eles oferecem 30 horas de vida útil da bateria e cancelamento de ruído. Veja o negócio na Amazon.

Este laptop HP está com quase 33% de desconto na Green Monday. Ele tem uma tela FHD de 13,3 polegadas, bem como 16 GB de RAM e 512 SSD. Veja o negócio na HP.

Este aspirador de pó Roomba top de linha possui mapeamento inteligente, portanto, ele limpará sua casa inteira e funcionará muito bem em pêlos de animais de estimação. Também possui um suporte de armazenamento básico que permite ficar até 60 dias sem esvaziá-lo. Veja o negócio na Amazon.

O modelo Pro da campainha de vídeo com assinatura da RInge, de propriedade da Amazon, tem US $ 80 de desconto na Green Monday. Veja o negócio na Amazon.

Esses fones de ouvido da Beats vêm com o novo chip de fone de ouvido H1 da Apple e oferecem nove horas de audição com uma única carga. Veja o negócio na Amazon.

Este pacote de quatro peças da Tile tem tudo que o case espacial de sua família precisa para não perder o telefone, as chaves ou a carteira. Veja o negócio na Amazon.

O novo Echo Dot esférico da Amazon, com seu corpo redesenhado, está à venda com 40% de desconto. Isso é quase metade do preço! Veja o negócio na Amazon.

O Echo Flex foi projetado para preencher as lacunas em sua casa inteligente onde você não tem acesso ao Alexa, como sua garagem, entrada ou corredores. Atualmente, é $ 5 de desconto na Black Friday. Já era barato para começar, então esta pechincha é um roubo, se você nos perguntar. Veja o negócio na Amazon.

Este laptop HP está com desconto de US $ 140 e tem 4 GB de RAM e um SSD de 128 GB. É a máquina perfeita e acessível para trabalho ou escola. Veja a oferta no Walmart.

Se você está procurando por algo um pouco mais poderoso do que o negócio da HP mencionado acima, este laptop para jogos de 15 polegadas da Omen está com descontos de $ 450. Possui 8 GB de RAM, um HDD de 1 TB e um SSD de 256 GB. Veja a oferta no Walmart.

Escrito por Maggie Tillman.