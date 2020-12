Tile expande parceria com HP e Intel para rastrear PCs perdidos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tile, fabricante de rastreadores de objetos inteligentes, que empresas como Samsung e Apple supostamente esperam replicar, está expandindo sua parceria com a HP e a Intel. Juntas, as empresas apresentarão dispositivos de PC adicionais com a tecnologia de localização da Tile integrada .

A partir de 7 de dezembro de 2020, o HP EliteBook 800 G8 series (os modelos x360 830, 830, 840 e 850, especificamente), o ZBook Firefly 14 G8 e o ZBook Firefly 15 G8 serão fornecidos com o Tile tecnicamente pré-instalado. Anteriormente, apenas o Elite Dragonfly e a série EliteBook 1000 o ofereciam.

Tile também disse que esta parceria marca sua primeira integração de dispositivo com a Intel. Em 2021, o Tile virá pré-instalado em ainda mais PCs com chips Intel Core de 11ª geração e placas WLAN Intel Wi-Fi 6 (Gig +) com Intel Bluetooth. As equipes da Tile e da Intel também estão trabalhando com outros fabricantes e parceiros de hardware, como Skullcandy, Comcast, Bose e Herschel, entre outros. Tile disse que "virtualmente qualquer produto" pode ser habilitado para Tile.

Então, o que a tecnologia de Tile faz pelos computadores da HP exatamente? Uma vez ativado por meio do aplicativo Tile Windows, os usuários podem essencialmente aproveitar os recursos de localização do Tile para seus laptops. Esses recursos funcionam até mesmo quando o dispositivo está no modo de suspensão, hibernação ou soft-off.

“Estamos tornando a tecnologia da Tile mais acessível e simples por meio de uma solução de software pré-instalada que não requer hardware, tornando-a muito mais acessível e fácil de usar”, disse CJ Prober, CEO da Tile. “Nossa colaboração com a Intel para habilitar esta versão somente de software do Tile, e com a HP a ser o primeiro OEM a integrar esse recurso em seus produtos, é um marco significativo na entrega de paz de espírito."

A capacidade de encontrar seu laptop em caso de perda ou roubo é crucial não apenas para os usuários finais, mas também para os departamentos de TI por motivos de segurança. Simplificando: as pessoas que trabalham em casa precisam de suas máquinas, e a capacidade de localizar um laptop pelo Tile é obviamente extremamente valiosa e prática.

Escrito por Maggie Tillman.