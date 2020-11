Acorde mais agradavelmente com essas ofertas da Lumie

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As luzes de despertar são uma ótima alternativa ao despertador tradicional de estilo awooga. Eles usam uma mistura de sons agradáveis para acordar e o amanhecer suave que imita fontes de luz para facilitar o dia. Em vez de acordar com um alarme alto, você se verá suavemente acordado por uma luz de cabeceira que aumenta lentamente.

O resultado é um despertar muito mais natural, que lhe dá um começo de dia alegre, em vez de um despertar rude. Essas luzes são geralmente caras, mas vale bem o dinheiro em nossa mente. Se você acha as manhãs difíceis, então essas são perfeitas. Ainda mais agora eles foram descontados para a Cyber Monday.

Os sistemas Bodyclock da Lumie não apenas imitam o nascer e o pôr do sol (ajudando a fazer você dormir também), mas também ajudam no transtorno afetivo sazonal e na tristeza do inverno. Portanto, eles são uma compra perfeita para você ou um presente para um ente querido.

• Lumie Bodyclock Glow 150 - economize £ 34, custava £ 99,99, agora £ 65: Esta luz de despertar Lumie tem configurações de pôr do sol e nascer do sol com 10 sons diferentes de despertar, incluindo ruído branco. Desfrute de um sono melhor com este acordo. Veja a oferta na Amazon

• Lumie Bodyclock Shine 300 - economize £ 44, custava £ 129, agora £ 85 - Esta luz de despertar mais cara inclui 15 sons diferentes, de gatinhos ronronando a pássaros tropicais e pererecas, mas são os LEDs mistos para cores realistas do pôr do sol / nascer do sol isso realmente funciona a mágica. Veja o negócio na Amazon

