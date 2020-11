Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As scooters elétricas são uma grande novidade, caso você não tenha ouvido - quer você more em algum lugar que esteja experimentando-as lentamente ou em uma cidade turística que esteja acostumada com elas há anos, elas são cada vez mais uma das novas formas mais populares de obter ao redor convenientemente.

Algumas das opções mais exclusivas que existem são feitas pelo Segway - sim, esse Segway, e sua tecnologia baseada em equilíbrio ainda está no centro das questões. Suas scooters Ninebot são um pouco como Segways originais encolhidos e são realmente confortáveis e fáceis de pilotar.

Eles também têm um grande desconto para hoje apenas como parte da venda da Black Friday da Amazon, permitindo que você economize centenas de dólares.

Primeiro, você pode comprar o Nineboth S por $ 339,99 , em vez do preço total de $ 489,00, economizando 30% ou $ 149,01. Esta é a menor das duas opções à venda, mas ainda tem um alcance impressionante de até 13,7 milhas, o que significa que ele certamente pode ajudá-lo por um dia fora de casa.

Você pisa nela e anda mais como uma prancha do que outras e-scooters, enquanto a impermeabilização também significa que ela é adequada para qualquer clima.

Como alternativa, se você quiser algo um pouco mais substancial, com alguns recursos extras, pode escolher o Ninebot S-Plus, que baixou de $ 779,00 para $ 584,00, um corte de $ 195. Este é um passeio um pouco maior em todos os sentidos.

Ele também tem um alcance expandido de 22 milhas, uma velocidade máxima um pouco mais alta e pneus mais robustos, embora ambas as versões possam lidar com o mesmo grau de colina, até uma inclinação de 15 graus. Seja qual for a sua escolha, você se sentirá um pouco como se estivesse usando tecnologia do futuro enquanto passa por pessoas andando por aí, o que é uma sensação difícil de reprimir.

Escrito por Max Freeman-Mills.