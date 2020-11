O Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido critica Amazon e Apple, pede medidas de redução de lixo eletrônico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Comitê de Auditoria Ambiental (EAC) - instituído pelo Parlamento para monitorar o impacto ambiental de políticas e programas - publicou as conclusões de sua investigação sobre resíduos elétricos no Reino Unido, iniciada em março de 2020.

As descobertas não serão nenhuma surpresa, destacando que houve 1,5 milhão de toneladas de resíduos elétricos gerados em 2019 no Reino Unido, com até 40 por cento desses resíduos sendo exportados, em vez de serem tratados nacionalmente. O Reino Unido é, de acordo com o relatório, o segundo maior produtor global de lixo eletrônico.

O problema é que muitos resíduos elétricos vão parar em aterros, onde os componentes preciosos (como ouro, lítio e cobalto) são desperdiçados, quando deveriam ser aproveitados para uso em outras indústrias. O AEC destaca que o lixo eletrônico enviado para o exterior geralmente é apenas despejado ou incinerado, enquanto no Reino Unido parte é triturada e enviada para aterro. Além desses elementos que podem ser recuperados, há também o problema da contaminação de elementos tóxicos para o meio ambiente.

Divulgando as conclusões do relatório, o EAC destaca dois gigantes da tecnologia, Apple e Amazon, e os destaca em seu histórico ambiental:

"Descobriu-se que empresas de tecnologia como a Apple colam e soldam componentes internos tornando qualquer reparo quase impossível", diz a EAC.

"A EAC descobriu que os consumidores não têm controle sobre os produtos que possuem; eles não podem retirar componentes para consertar sozinhos e não podem acessar manuais sobre como os problemas podem ser consertados. Em vez disso, as taxas propostas para conserto pela Apple em particular podem ser muito caras é mais econômico substituir o item completamente. "

Uma das recomendações da EAC é que o Reino Unido consagre na lei o direito de consertar - ao mesmo tempo que reduz o IVA sobre os serviços de conserto para tornar o conserto de um item mais acessível e reduzir a tentação de simplesmente jogá-lo fora e comprar algo novo.

A Apple, no entanto, disse-nos que ficou desapontada com as descobertas da EAC:

“A Apple é uma defensora líder global de políticas que combatem as mudanças climáticas e os danos ambientais, incluindo aquelas que promovem a transição para uma economia circular. Nós praticamos o que pregamos, levando a inovação do setor privado adiante em áreas que vão desde a durabilidade do dispositivo e materiais reciclados até metas ambiciosas para uma cadeia de suprimentos totalmente neutra em carbono e ciclo de vida do dispositivo até 2030 e para um dia acabar com o uso de materiais extraídos e minerados ", disse a Apple em um comunicado.

"Ficamos surpresos e decepcionados com o relatório do Comitê de Auditoria Ambiental, que não reflete nenhum dos esforços da Apple para conservar recursos e proteger o planeta que todos compartilhamos. Há mais opções para os clientes trocarem, reciclarem e obterem reparos seguros e de qualidade do que nunca antes, e nossa linha mais recente de Apple Watch, iPad e iPhone usam material reciclado em componentes principais. Continuaremos a trabalhar com o Parlamento e o governo para documentar os compromissos líderes da indústria da Apple e apoiar nosso esforço comum para deixar uma economia limpa e um planeta saudável para a próxima geração. "

A AEC destaca a "obsolescência planejada" como um problema particular e pede que seja banido pelo governo, além de introduzir uma rotulagem na vida útil do dispositivo, quanto tempo ele será atualizado e para que o fabricante forneça acesso aos manuais de reparo.

A Amazon também se encontra na mira, com a EAC dizendo: "... grandes varejistas e mercados on-line como a Amazon têm evitado até agora fazer sua parte na economia circular ao não coletar ou reciclar eletrônicos da maneira que outras organizações fazem."

Os novos regulamentos em 2021 significam que os grandes varejistas terão que retirar fisicamente os itens antigos quando um cliente comprar algo novo - independentemente de onde foi comprado originalmente. Essa obrigação não se aplica a varejistas online, o que significa que haverá uma disparidade e uma vantagem injusta para aqueles que vendem online.

A AEC também recomenda que os varejistas online sejam responsabilizados pelos eletrônicos vendidos em suas plataformas, com as mesmas responsabilidades sejam vendidos online ou em loja física.

"A Amazon está comprometida em minimizar o desperdício e ajudar nossos clientes a reutilizar, reparar e reciclar seus produtos, e oferecemos uma gama de opções que qualquer pessoa pode acessar facilmente através do site Amazon Second Chance", disse um porta-voz da Amazon à Pocket-lint.

"Apoiamos a reciclagem de mais de 10.000 toneladas de lixo eletrônico no Reino Unido na última década. Para lidar com a causa raiz do lixo eletrônico, os próprios dispositivos da Amazon são projetados para durar para que os clientes não tenham que fazer upgrade todos os anos, e oferecemos uma variedade de opções, como troca , dispositivos usados e reciclagem. Nossa última geração de dispositivos é feita com mais materiais reciclados do que nunca e somos a primeira empresa a investir em projetos de energia renovável para lidar com o energia usada pelos dispositivos de nossos clientes após a compra. Continuamos firmes no cumprimento do Compromisso do Clima - nosso compromisso de alcançar o carbono zero líquido até 2040, e continuaremos a trabalhar de forma construtiva com o DEFRA e outros no papel dos mercados online e da economia circular e os desafios do lixo eletrônico. "

Cabe agora ao governo do Reino Unido responder à conclusão, com um resumo das recomendações que você pode ler aqui .

Correções - [27/11/2020] Atualizado com um comunicado da Amazon.

