Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As vendas pré-natalinas da Black Friday estão aqui - e isso significa que existem algumas ofertas excelentes em cartões microSD e SD para smartphones Android, câmeras ou o switch Nintendo.

A Black Friday cairá em 26 de novembro de 2021, seguida pela Cyber Monday em 29 de novembro. Para conseguir as melhores ofertas, você precisa descobrir o que está procurando e ficar de olho nos preços de novembro em diante.

Where are the best TV deals on Black Friday?

US SD card retailers

UK SD card retailers

We're going to be highlighting many of the best deals around the Black Friday and Cyber Monday sales period below, based on the US and UK. You can quick-jump to the section you want with the links below.

UK Black Friday SD card deals | US Black Friday SD card deals

Best US Black Friday SD card deals

Cartão microSD Nintendo SanDisk de 128 GB - apenas $ 21,25 Se você está procurando um parceiro de Switch perfeito, nada melhor do que um cartão SD oficial da SanDisk licenciado para Nintendo? Este emblema do Cogumelo, com acabamento em vermelho, é uma atraente cor vermelha, oferece 128 GB de armazenamento e também é uma pechincha, com 39% de desconto no preço original pedido. Ver oferta

Cartão SD PNY Pro Elite 256GB - apenas $ 34,99 Procurando um cartão SD de tamanho normal a um preço decente? A placa Pro Elite PNY é uma placa UHS-I de velocidade decente que fornece vídeo HD sem problemas. Também tem 19% de desconto, tornando o preço pedido muito razoável para um cartão de 256 GB. Ver oferta

Best UK Black Friday SD card deals

Cartão microSD Nintendo SanDisk de 128 GB - apenas £ 19,99 Se você está procurando um parceiro de Switch perfeito, nada melhor do que um cartão SD oficial da SanDisk licenciado para Nintendo? Este emblema do cogumelo oferece 128 GB de armazenamento e é uma pechincha também, com 51% de desconto no preço original pedido. Ver oferta

Cartão SD SanDisk Extreme Pro 128 GB - apenas £ 23,49 Procurando por um cartão SD em tamanho real? Este SanDisk Extreme Pro tem 45% de desconto sobre o preço normal pedido. Ideal para entrar em sua câmera digital para capturar pilhas de imagens ou vídeo HD. Ver oferta

Cartão SD SanDisk Extreme Pro 512GB - economize 51% Se você deseja grandes quantidades de espaço de armazenamento em um cartão, este cartão SD de meio terabyte de tamanho completo tem um ótimo preço - por menos da metade do preço - elevando seu preço para £ 127,29. Ver oferta

Why you need a microSD card

Considering most modern Android smartphones, digital cameras and the Nintendo Switch require a multimedia card for storage expansion, with the last of those nigh-on demanding one to play anything but the smallest of indie games, it's a good idea to get a card in order to make the most of your devices.

A triple-A Switch game, for example, takes up between 5GB and 25GB of storage space, so getting your hands on a 128GB card means you can store more than 20 extra games. If you already own a Nintendo Switch you'll know exactly how frustrating it can be to archive a game (uninstall it) just to play another.

One of the most important things to note is the speed - cards that boast speeds of 100Mb/s (V30) and above are ideal for Switch gaming, although you can opt for something a little slower if you don't mind longer loading times.

That V30 speed is also fine for HD video capture, with the faster speeds (from V60/V90 UHS-II card types) aimed at vloggers and enthusiast videographers. The V90 cards cost a lot more money, but are much faster, designed for 4K or even 8K video capture at high bitrates - so most people won't need those unless for specific tasks.

A final word of warning: stick to the known brands when it comes to buying a card. Lexar, SanDisk, Samsung, Kingston, Panasonic, PNY are the most prominent and reliable. We've heard many a story about apparent knock-off cards in the market - those with naff names, typically - that offer far less storage capacity and/or speed when they arrive. We'll only highlight reliable sources in our deals.