As melhores ofertas de cartão SD para a Black Friday 2020: economize até 40% na SanDisk

(Pocket-lint) - A Black Friday está aqui e isso significa que existem algumas ofertas excelentes em cartões microSD para smartphones Android, câmeras e o switch Nintendo.

Você pode obter cartões microSD em vários tamanhos de armazenamento e há algo aqui para todos - verifique cada oferta abaixo ou vá diretamente para as páginas de ofertas de cartão SD da Amazon aqui:

• Obtenha até 40% de desconto em drives WD e SanDisk e cartões SD na Amazon US

• Obtenha até 40% de desconto na SanDisk na Amazon UK

• Cartão microSDXC oficial Nintendo Switch SanDisk 128GB - 56% de desconto, agora £ 17,99: vem com licença da Nintendo e um cogumelo Mario na frente. Veja esta oferta aqui

• Cartão microSDXC oficial Nintendo Switch SanDisk 256GB - 49% de desconto, agora £ 39,99: Também da marca Nintendo, mas com uma estrela de Mario. Veja esta oferta

• Cartão microSDXC SanDisk Ultra 128GB - 61% de desconto, agora £ 13,99: Outro grande negócio de 128GB, mas sem a marca Nintendo. Veja esta oferta

• Cartão microSDXC SanDisk Ultra 512GB - 51% de desconto, agora £ 64,99: Um tamanho de armazenamento enorme por muito menos. Veja esta oferta de cartão microSD de 512 GB

• Cartão microSDXC SanDisk Extreme 1TB - 36% de desconto, agora £ 189,99: Este é o maior cartão microSD de armazenamento disponível. Veja esta oferta

• Cartão oficial Nintendo Switch SanDisk 256GB microSDXC - agora $ 39,99: A estrela do Mario aparece neste cartão amarelo. Veja esta oferta

• Cartão microSDXC SanDisk Ultra 256GB - agora $ 29,99: Um cartão de bom tamanho especialmente para o Switch. Veja esta oferta aqui

• Cartão microSDXC SanDisk Ultra 400GB - agora $ 44,99: Um grande tamanho de armazenamento por um preço decente. Veja esta oferta de cartão microSD de 400GB

• Cartão microSDXC SanDisk Extreme 1TB - agora $ 182,99: grande quantidade de armazenamento para fotos, jogos, o que você quiser. Veja esta oferta

Considerando que a maioria dos smartphones Android modernos, as câmeras digitais e o Nintendo Switch exigem um cartão microSD para expansão de armazenamento, com este último exigindo jogar qualquer coisa, menos o menor dos jogos indie, é uma boa ideia obter um cartão para fazer a maioria dos seus dispositivos.

Um jogo Triple-A Switch, por exemplo, ocupa entre 5 GB e 25 GB de espaço de armazenamento, portanto, ter em suas mãos um cartão de 128 GB significa que você pode armazenar mais de 20 jogos extras. Se você já possui um Nintendo Switch, sabe exatamente como pode ser frustrante arquivar um jogo (desinstalá-lo) apenas para jogar outro.

Uma das coisas mais importantes a se notar é a velocidade - placas com velocidades de 100 Mb / se acima são ideais para jogos com switch, embora você possa optar por algo um pouco mais lento se não se importar com tempos de carregamento maiores.

Escrito por Dan Grabham.