(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão a todo vapor e há grandes economias a serem obtidas, especialmente se uma máquina de café Nespresso estiver em sua lista de desejos.

Existem negócios em vários modelos diferentes de Nespresso, mas a maior economia pode ser encontrada no Nespresso Vertuo Plus, com Amazon e Curry oferecendo modelos diferentes por menos de £ 80 .

Nespresso Vertuo Plus by Magimix Special Edition, agora £ 78,99, economize £ 101 (era £ 179,99) - veja a oferta na Amazon

Nespress Vertuo Plus da Krups, agora £ 79, economize £ 100 (era £ 179) - veja a oferta no Currys .

O Nespress Vertuo Plus permite fazer cinco tamanhos de chávena diferentes: Alto (414ml), Mug (230ml), Gran Lungo (150ml), Double Expresso (80ml) e Expresso (40ml).

O Vertuo Plus ajusta automaticamente as configurações dependendo da cápsula Nespresso que você inseriu, distribuindo seu café como deve ser feito. A cápsula irá girar, misturando café moído com água quente para criar uma deliciosa camada de creme. Perfeito para uma manhã gelada.

No entanto, como dissemos, existem várias outras ofertas em máquinas Nespresso para a Black Friday, se esta não for o seu caso. Você pode encontrar as outras ofertas que encontramos abaixo.

• Nespresso by Magimix Inissia, agora £ 59,99, economize £ 30 (era £ 89,99): O Inissia tem um tanque de 0,7 litros, pressão de 19 bar e função de desligamento automático. Veja a oferta no Currys .

• Máquina de café Nespresso by Krups Vertuo Next, agora £ 74, economize £ 75 (era £ 149): Esta oferta é para o modelo vermelho, oferecendo um tanque de 1,1 litro e uma função de desligamento automático. Veja a oferta no Currys .

• Nespresso da Krups Vertuo Next Premium, agora £ 99,99, economize £ 79,01 (era £ 179): O Krups Next Premium tem uma capacidade de 1,1 litros e 3 bar de pressão, bem como desligamento automático. Veja a oferta no Currys .

• Nespresso by Magimix Vertuo Plus com Aeroccino, agora £ 149, economize £ 100 (era £ 249): Este modelo vem com um espumador de leite, tanque de água de 1,8 litro e função de desligamento automático. Veja a oferta no Currys .

• Nespresso by Magimix Vertuo Next & Máquina de Café de Leite, agora £ 129, economize £ 70 (era £ 199): Este modelo tem um espumador de leite, tanque de 1,1 litro e função de desligamento automático. Veja a oferta no Currys .

Como de costume, com as ofertas da Black Friday e da Cyber Monday, elas não durarão muito, então se você quiser um bom café em sua casa, certifique-se de comprar um desses rapidamente.

Escrito por Britta O'Boyle.