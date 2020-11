Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conseguir um bom café não é bem o desafio que costumava ser - a revolução das máquinas de café em cápsulas está no espelho retrovisor, e agora todos podemos obter xícaras deliciosas em casa.

No entanto, muitas vezes ainda há um preço muito alto a pagar primeiro, então pegar uma máquina de café durante a Black Friday faz todo o sentido se você puder encontrar o desconto certo.

Uma dessas vendas veio da Amazon UK, que reduziu o preço do DeLonghi Lattissima Touch em 45% para o dia seguinte - você pode comprá-lo por £ 154,99 em vez dos £ 279,99 normais. Isso é uma economia enorme de £ 125.

A máquina DeLonghi faz parte de um vínculo com a Nespresso, por isso funciona com as cápsulas mais populares do mundo e também tem um compartimento para leite e espumante para garantir que você possa obter lattes e macchiatos com qualidade de barista em casa.

Vale a pena pagar por isso, se você nos perguntar - especialmente nestes dias de inverno, quando uma xícara de café quente pela manhã pode realmente tornar a vida um pouco mais doce.

Além disso, ele tem controles simples e agradáveis e também funciona muito rápido, para garantir que você não fique esperando minutos a fio enquanto sua máquina aquece e fica pronta. Resumindo, é tão fácil quanto fazer em casa o café com leite - deixando você com bastante tempo para praticar sua arte com café!

Escrito por Max Freeman-Mills.