Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No mundo dos alisadores de cabelo (e é competitivo), há um nome que costuma ser falado em voz baixa por aqueles que desejam ter um - ghd. Estes são alguns dos endireitadores mais conceituados que existem.

Eles também são uma daquelas marcas que evitam descontos, então, quando cortam seus preços, você sabe que não vai durar muito. Esse é o caso hoje, com um acordo relâmpago da Amazon para a Black Friday, eliminando 30% de alguns modelos, mas apenas por mais algumas horas.

Você pode comprar o ghd Platinum + todo cantante e dançante por US $ 174,30 na Amazon, abaixo do preço normal de US $ 249,00, para economizar US $ 74,70 e obter os bloqueios endireitados que você merece.

Estes são os alisadores com os quais outros alisadores dizem para você não se preocupar - eles são super rápidos de aquecer e têm muitos recursos inteligentes, como protetores de calor e um cabo resistente a emaranhados para fazer com que toda a experiência de usá-los pareça premium como isso é.

Se você deseja um desempenho extremamente impressionante, mas não quer gastar tanto, você também pode optar pelo ghd Classic Original IV, que é absolutamente apreciado pela maioria das pessoas que o experimentam.

Este modelo caiu para $ 97,97 de $ 139,96 , uma economia de $ 41,99 que leva as endireitadeiras para a gama média, onde superarão praticamente qualquer concorrência. Qualquer uma das versões é uma ótima compra em nossa opinião, mas tenha em mente que a economia não durará muito - como todos os negócios relâmpago, o tempo está passando!

Escrito por Max Freeman-Mills.